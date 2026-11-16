Le Bayern Munich reçoit le Slavia Prague le mardi 8 décembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

Cette rencontre européenne sera l’une des rares confrontations officielles entre le Bayern Munich et le Slavia Prague. Elle offrira un nouveau défi tactique sur la scène continentale. Le géant allemand s’est bien placé dans la phase de ligue élargie et vise une place parmi les huit premiers pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Voici tout ce qu’il faut savoir avec GOAL pour obtenir des billets pour Bayern Munich contre Slavia Prague, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Slavia Prague ?

Le Bayern Munich affronte le Slavia Prague à l’Allianz Arena, à Munich, le mardi 8 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Slavia Prague ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Slavia Prague :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets vérifiés est de passer par le site officiel du FC Bayern Munich et sa billetterie. Les membres et les supporters inscrits bénéficient généralement d’un accès prioritaire pour acheter leurs billets directement auprès du club, selon les disponibilités et les phases de mise en vente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Slavia Prague ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Slavia Prague :

1. Canaux officiels du club

Catégorie 1 : 100 €

100 € Catégorie 2 : 80 €

80 € Catégorie 3 : 60 €

60 € Catégorie 4 : 50 €

50 € Catégorie 5 : 19 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribune supérieure / équivalents de catégorie 4 : À partir d’environ 130 à 140 € .

À partir d’environ . Places assises de catégories 2 et 3 : Généralement entre 165 et 210 € .

Généralement entre . Places de catégorie 1 et places premium à la revente : Souvent proposées entre 225 et plus de 300 €.

Bayern Munich contre Slavia Prague en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich contre Slavia Prague : la forme des équipes

Le Bayern Munich aborde cette rencontre en grande forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Mayence en Bundesliga, peu après un succès 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Le Bayern a également battu Fribourg 3-1 et écrasé Magdebourg 6-1 en Coupe d’Allemagne. Le nul 2-2 contre le Borussia Dortmund est le seul de ces cinq matches au cours duquel il a perdu des points. Sur cette période, le Bayern a inscrit 15 buts et en a encaissé quatre.

Le Slavia Prague arrive avec un bilan récent plus contrasté : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Il reste sur une victoire 4-1 contre Artis Brno en championnat national, après s’être incliné 2-1 face à Arsenal en Ligue des champions. Il a également gagné 5-0 à Jablonec et battu le FC Zbrojovka Brno 4-0 en coupe. Son nul 1-1 contre Mlada Boleslav est le seul autre match de cette série lors duquel il a perdu des points.

Bayern Munich contre Slavia Prague : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre le Bayern Munich et le Slavia Prague n’est disponible pour ce match. Des éléments supplémentaires sur leurs précédentes rencontres seront ajoutés une fois les données confirmées.