Le Bayern Munich affronte le RB Leipzig le samedi 17 octobre 2026 à l’Allianz Arena de Munich.

Lors de leur plus récent affrontement en compétition officielle, le FC Bayern Munich s’est imposé 2-0 contre le RB Leipzig en quarts de finale de la DFB-Pokal. Le FC Bayern Munich a également affiché une forme dominante lors de ses récents duels de Bundesliga, notamment avec de larges victoires 6-0 et 5-1 contre Leipzig.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bayern Munich - RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Bayern Munich - RB Leipzig en Bundesliga ?

Bayern Munich - RB Leipzig débute à l’Allianz Arena de Munich, le samedi 17 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour Bayern Munich - RB Leipzig en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Bayern Munich - RB Leipzig à l’Allianz Arena, vous disposez de quelques options officielles :

Demande officielle via le tirage au sort du FC Bayern : Les billets pour les matches de Bundesliga très demandés sont attribués via un système de loterie sur le site officiel du FC Bayern. Les membres du club sont prioritaires pendant les premières fenêtres de demande, qui ouvrent généralement plusieurs semaines avant la rencontre.

Bourse officielle d’échange de billets du FC Bayern : Si l’attribution initiale affiche complet, les abonnés et les membres revendent leurs billets non utilisés via le portail officiel d’échange de billets. Cette plateforme vend les billets à leur valeur faciale, plus des frais de réservation minimes, et elle est généralement accessible aux non-membres pendant la semaine du match s’il reste des places.

Packages hospitalité officiels : Pour une place garantie, les offres d’hospitalité officielles du FC Bayern et les partenaires de voyage autorisés proposent des packs billet de match qui incluent l’accès aux salons ou des séjours à l’hôtel.

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires telles que StubHub proposent des billets revendus par d’autres supporters, même si les prix sont souvent plus élevés que la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Bayern Munich - RB Leipzig en Bundesliga ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du FC Bayern Munich en Bundesliga à l’Allianz Arena sont répartis en cinq catégories officielles :

Prix officiels du FC Bayern à la valeur faciale

Catégorie 1 (tribunes latérales centrales, anneau inférieur / intermédiaire) : 80 €

Catégorie 2 (angles / tribunes centrales de l’anneau supérieur) : 70 €

Catégorie 3 (derrière les buts / tribunes latérales de l’anneau supérieur) : 50 €

Catégorie 4 (angles de l’anneau supérieur / zones hautes derrière les buts) : 40 €

Catégorie 5 (zone debout / Stehplatz) : 15 €

Réductions et frais officiels :

Les membres du club du FC Bayern bénéficient d’une réduction de 2,50 € par billet.

Les enfants de moins de 14 ans, les seniors de plus de 65 ans et les supporters souffrant d’un handicap sévère bénéficient d’une réduction de 50 %.

Les frais standard du système de réservation vont de 2 € à 5 € par réservation.

Prix sur le marché secondaire

Comme les grandes affiches de Bundesliga contre des adversaires de premier plan comme le RB Leipzig affichent généralement complet, les billets sur des plateformes secondaires telles que StubHub commencent en général à 120 € à 290 €+, selon la demande et l’emplacement du siège.

Bayern Munich - RB Leipzig en Bundesliga : Tout ce que vous devez savoir

La forme de Bayern Munich et du RB Leipzig

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a fait un nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un 0-0 sur la pelouse de Schalke 04 en Bundesliga, tandis que son résultat marquant sur cette série reste une victoire 5-1 à domicile contre le VfB Stuttgart lors du week-end d’ouverture de la Bundesliga. Sur ces cinq matches, le Bayern a marqué 12 buts et n’en a encaissé qu’un.

Les cinq derniers matches du RB Leipzig ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 3-1 à domicile contre le Werder Brême en Bundesliga, même s’il avait auparavant enregistré une victoire 6-0 en DFB-Pokal contre l’Eintracht Trier. Leipzig a marqué 11 buts sur ces cinq rencontres mais en a encaissé neuf, reflet d’une fragilité défensive que l’équipe de Kompany cherchera à exploiter.

Bayern Munich - RB Leipzig : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu lors d’un match amical de pré-saison le 15 août 2026, avec une victoire 3-1 du Bayern. Lors de leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Bayern s’est imposé à quatre reprises pour un nul, en marquant 17 buts et en en encaissant cinq. Cela comprend un succès écrasant 6-0 contre Leipzig en Bundesliga à l’Allianz Arena en août 2025 et une victoire 5-1 à l’extérieur en janvier 2026.