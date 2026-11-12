Le Bayern Munich reçoit Paderborn le vendredi 4 décembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

Lors de leur dernière confrontation, en février 2020 à l’Allianz Arena, le Bayern s’était imposé de justesse 3-2 au terme d’une rencontre étonnamment serrée. Historiquement, Paderborn a eu beaucoup de mal à contenir l’attaque bavaroise, encaissant plusieurs buts lors de chacune de ses confrontations en première division avec le club, sans jamais parvenir à prendre son premier point contre lui en compétition officielle.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bayern Munich-Paderborn, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Le coup d’envoi de Bayern Munich-Paderborn sera donné le vendredi 4 décembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

Bundesliga - Journée 12 4 déc. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel et billetterie du FC Bayern Munich : Le moyen principal et le plus fiable consiste à acheter directement sur le portail officiel du club.

Le moyen principal et le plus fiable consiste à acheter directement sur le portail officiel du club. Billetterie officielle de Paderborn 07 : Pour les supporters de l’équipe visiteuse qui font le déplacement, les billets du contingent réservé aux visiteurs sont généralement distribués directement par les canaux de billetterie officiels du SC Paderborn.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Voici les prix estimés des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout / catégorie 5 : De 15 € à 40 €.

De 15 € à 40 €. Catégories 1 à 4 : De 50 € à 80 €.

De 50 € à 80 €. VIP et prestations d’hospitalité : De 250 € à 600 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard / tribune supérieure : De 70 € à 150 €.

De 70 € à 150 €. Tribune inférieure / bord de touche : De 160 € à 350 € et plus.

De 160 € à 350 € et plus. Revente de places VIP et premium : De 400 € à 800 € et plus.

Bayern Munich-Paderborn en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayern Munich et de Paderborn

Le Bayern Munich aborde cette rencontre avec trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sans aucune défaite. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 2-0 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions. Il a également battu Fribourg 3-1 en Bundesliga au cours de cette série. Le Bayern a inscrit 15 buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches. Ses seuls faux pas ont été un nul 2-2 face au Borussia Dortmund en championnat et un autre résultat de 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions.

Les cinq derniers matches de Paderborn se sont soldés par une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Il a également battu Hambourg SV 1-0 en championnat durant cette période. Paderborn a été éliminé de la Coupe d’Allemagne par le VfB Stuttgart sur le score de 1-0. Il a inscrit trois buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Bayern Munich-Paderborn : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2020, lorsque le Bayern Munich s’était imposé 3-2 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, le Bayern s’est imposé à chaque fois, inscrivant 22 buts et n’en encaissant que quatre. Paderborn n’a encore pris aucun point face au club bavarois lors de ces rencontres.