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Comment obtenir des billets pour Bayern Munich-Paderborn : prix pour ce match de Bundesliga, informations sur la rencontre, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Bayern Munich affronte Paderborn en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

Le Bayern Munich reçoit Paderborn le vendredi 4 décembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

Lors de leur dernière confrontation, en février 2020 à l’Allianz Arena, le Bayern s’était imposé de justesse 3-2 au terme d’une rencontre étonnamment serrée. Historiquement, Paderborn a eu beaucoup de mal à contenir l’attaque bavaroise, encaissant plusieurs buts lors de chacune de ses confrontations en première division avec le club, sans jamais parvenir à prendre son premier point contre lui en compétition officielle.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bayern Munich-Paderborn, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Le coup d’envoi de Bayern Munich-Paderborn sera donné le vendredi 4 décembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

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Bundesliga - Journée 12
Allianz Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn :

1. Canaux officiels des clubs

  • Site officiel et billetterie du FC Bayern Munich : Le moyen principal et le plus fiable consiste à acheter directement sur le portail officiel du club.
  • Billetterie officielle de Paderborn 07 : Pour les supporters de l’équipe visiteuse qui font le déplacement, les billets du contingent réservé aux visiteurs sont généralement distribués directement par les canaux de billetterie officiels du SC Paderborn.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn ?

Voici les prix estimés des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Paderborn :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout / catégorie 5 : De 15 € à 40 €.
  • Catégories 1 à 4 : De 50 € à 80 €.
  • VIP et prestations d’hospitalité : De 250 € à 600 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Places standard / tribune supérieure : De 70 € à 150 €.
  • Tribune inférieure / bord de touche : De 160 € à 350 € et plus.
  • Revente de places VIP et premium : De 400 € à 800 € et plus.

Bayern Munich-Paderborn en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayern Munich et de Paderborn

Le Bayern Munich aborde cette rencontre avec trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sans aucune défaite. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 2-0 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions. Il a également battu Fribourg 3-1 en Bundesliga au cours de cette série. Le Bayern a inscrit 15 buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches. Ses seuls faux pas ont été un nul 2-2 face au Borussia Dortmund en championnat et un autre résultat de 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions.

Les cinq derniers matches de Paderborn se sont soldés par une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Il a également battu Hambourg SV 1-0 en championnat durant cette période. Paderborn a été éliminé de la Coupe d’Allemagne par le VfB Stuttgart sur le score de 1-0. Il a inscrit trois buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

FCB

FCB - Forme

SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
ATM
V0-2
M05
V1-2
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SCP

SCP - Forme

HSV
V1-0
VFB
D0-1
BMG
N0-0
SGE
N2-2
EBS
V4-1
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bayern Munich-Paderborn : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2020, lorsque le Bayern Munich s’était imposé 3-2 à domicile en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, le Bayern s’est imposé à chaque fois, inscrivant 22 buts et n’en encaissant que quatre. Paderborn n’a encore pris aucun point face au club bavarois lors de ces rencontres.

Face à face

Bayern MunichNulPaderborn
5
0
0
Bundesliga
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Bayern Munich
FCB
3
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Paderborn
SCP
2
FDM
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Paderborn
SCP
2
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FCB
3
FDM
DFB-Pokal
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Paderborn
SCP
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Bayern Munich
FCB
6
FDM
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SCP
0
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FCB
6
FDM
Bundesliga
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Bayern Munich
FCB
4
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Paderborn
SCP
0
FDM
22Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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