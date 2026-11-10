Le Bayern Munich reçoit le Hertha Berlin le mardi 1er décembre 2026 à l’Allianz Arena de Munich.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu en première division lors de la saison 2022-2023, avec notamment une victoire 2-0 du Bayern à Munich. Le Hertha Berlin évoluant actuellement en 2. Bundesliga, les rencontres officielles entre les deux clubs sont devenues rares ces dernières années.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bayern Munich-Hertha Berlin, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Bayern Munich-Hertha Berlin en Coupe d’Allemagne ?

Bayern Munich-Hertha Berlin se joue à l’Allianz Arena de Munich le mardi 1er décembre 2026.

DFB-Pokal - 1/8 1 déc. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour Bayern Munich-Hertha Berlin en Coupe d’Allemagne ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le Hertha Berlin, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez le site officiel et la billetterie du FC Bayern Munich pour acheter des billets classiques ou vérifier les périodes de vente prioritaires réservées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible d’en trouver sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Allemagne lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Bayern Munich-Hertha Berlin en Coupe d’Allemagne ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le Hertha Berlin :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : Les prix vont généralement d’environ 15 à 80 € selon la catégorie de places, qu’il s’agisse de places debout ou de sièges dans les tribunes inférieures ou supérieures.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Place standard : Les prix débutent autour de 50 à 100 € pour des places dans les tribunes supérieures et grimpent nettement pour les places centrales les mieux situées ou les rencontres très demandées.

Bayern Munich-Hertha Berlin en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayern Munich et du Hertha Berlin

Le Bayern Munich a enregistré trois victoires, un match nul et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 19 buts et en concédant sept. Son dernier résultat est un nul 2-2 face au Borussia Dortmund en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, il a battu le RB Leipzig 6-1 et s’est imposé 3-1 sur le terrain de Fribourg. Un nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions a également illustré sa tendance à laisser échapper des points malgré un grand nombre d’occasions créées.

Le Hertha Berlin a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour un nul, en deuxième division et en Coupe d’Allemagne. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 à Kaiserslautern. Il a également battu le SSV Jeddeloh 2-0 en coupe et l’Arminia Bielefeld 1-0 en championnat. Le nul 0-0 contre Holstein Kiel est le seul match de cette série au cours duquel il a laissé échapper des points.

Bayern Munich-Hertha Berlin : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre le Bayern Munich et le Hertha Berlin remonte à avril 2023, lorsque le Bayern s’était imposé 2-0 à l’Allianz Arena en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, le Bayern en a remporté quatre et le Hertha une. La seule victoire du Hertha est un succès 2-0 à domicile en novembre 2022, lors d’une confrontation dont le Bayern avait remporté le match retour 3-2 à Berlin en janvier 2022.