Comment obtenir des billets pour Bayern Munich - FC Cologne : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Bayern Munich reçoit le FC Cologne le vendredi 20 novembre 2026 à l’Allianz Arena, à Munich.

Lors de leurs récentes confrontations, le Bayern Munich a nettement pris le dessus, avec notamment une victoire 5-1 contre le FC Cologne lors de leur dernier duel en championnat. Leur rivalité s’est aussi prolongée en coupe, notamment en Coupe d’Allemagne, où le Bayern a également fait étalage de sa puissance offensive.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bayern Munich-FC Cologne, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débutera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le FC Cologne ?

Le Bayern Munich affrontera le FC Cologne à l’Allianz Arena, à Munich, le vendredi 20 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 10 20 nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le FC Cologne ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets afin d’assister au match entre le Bayern Munich et le FC Cologne :

1. Canaux officiels des clubs

Bourse officielle de billets du club (billetterie officielle du Bayern Munich) : Le moyen le plus fiable et le principal canal d’achat est le site officiel du Bayern Munich. Les membres peuvent y acheter directement des billets ou accéder à la plateforme officielle de revente (Zweitmarkt), où les billets sont échangés à leur valeur nominale.

Le moyen le plus fiable et le principal canal d’achat est le site officiel du Bayern Munich. Les membres peuvent y acheter directement des billets ou accéder à la plateforme officielle de revente (Zweitmarkt), où les billets sont échangés à leur valeur nominale. Canaux officiels du FC Cologne : Les membres et les abonnés du FC Cologne disposent souvent d’un contingent de billets pour les déplacements, proposé directement sur la billetterie de leur club pour les matches à l’Allianz Arena.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le FC Cologne ?

Voici le détail des tarifs pour le prochain match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le FC Cologne, selon les canaux officiels des clubs et les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places assises de catégorie 1 : 80 € au tarif plein standard, avec une vue privilégiée le long du terrain.

80 € au tarif plein standard, avec une vue privilégiée le long du terrain. Places assises de catégorie 2 : 70 € au tarif plein standard, dans les secteurs centraux de l’anneau supérieur ou aux angles de l’anneau inférieur.

70 € au tarif plein standard, dans les secteurs centraux de l’anneau supérieur ou aux angles de l’anneau inférieur. Places assises de catégorie 3 : 50 € au tarif plein standard, dans les secteurs classiques de l’anneau supérieur.

50 € au tarif plein standard, dans les secteurs classiques de l’anneau supérieur. Places assises de catégorie 4 : 40 € au tarif plein standard, dans les secteurs plus éloignés de l’anneau supérieur.

40 € au tarif plein standard, dans les secteurs plus éloignés de l’anneau supérieur. Catégorie 5 / places debout (Südkurve) : 15 € à tarif unique pour les secteurs debout, l’option la moins chère du stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places en tribune supérieure / grand public : À partir d’environ 130 à 145 € pour les secteurs situés dans les angles supérieurs ou derrière les buts.

À partir d’environ pour les secteurs situés dans les angles supérieurs ou derrière les buts. Revente de places dans l’anneau intermédiaire et le long du terrain : Généralement de 160 à plus de 220 € , selon l’emplacement exact et la demande pour le secteur concerné.

Généralement de , selon l’emplacement exact et la demande pour le secteur concerné. Formules VIP et hospitalité : À partir d’environ 950 à plus de 1 150 € pour des sièges rembourrés haut de gamme, l’accès à un salon et des prestations d’hospitalité le jour du match.

Bayern Munich-FC Cologne en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayern Munich et du FC Cologne

Le Bayern Munich aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale. Il a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans subir la moindre défaite. Lors de sa dernière sortie, il a écrasé le RB Leipzig 6-1 en Bundesliga, affichant une efficacité offensive redoutable. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a inscrit 19 buts et en a encaissé sept. Deux matches nuls consécutifs, contre Viking en Ligue des champions puis contre Augsbourg en Bundesliga plus tôt dans cette série, montrent toutefois qu’il peut laisser échapper des points. Sa victoire 7-0 contre l’Union Berlin, également obtenue plus tôt dans cette série, confirme sa capacité à réaliser de grosses performances à domicile. Le FC Cologne a eu plus de mal à maintenir sa forme, avec une seule victoire et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 face à l’Eintracht Francfort. Il s’est aussi incliné 2-1 contre le Hamburger SV au cours de cette série. Son succès 2-1 face au Borussia Mönchengladbach reste sa seule victoire, les deux autres rencontres s’étant soldées par des matches nuls.

Bayern Munich-FC Cologne : les dernières confrontations

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en mai 2026. Le Bayern s’était alors imposé 5-1 à l’Allianz Arena en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern compte quatre victoires et le FC Cologne aucune, pour un match nul. Cette série comprend un succès 4-1 du Bayern en Coupe d’Allemagne en octobre 2025 et une victoire 3-1 du club munichois sur le terrain du FC Cologne en janvier 2026, confirmant la domination régulière du Bayern dans cette affiche.