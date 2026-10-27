L’attente atteint son comble en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent lors du « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain choc entre les deux géants allemands.

Cette affiche a pris une importance considérable, les deux clubs comptant parmi les plus performants de Bundesliga ces dernières années : à eux deux, ils ont remporté 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Le Bayern et le BVB ont tous deux pris un excellent départ cette saison et occupent les deux premières places du classement, avec un bilan identique (5 victoires, 2 nuls, 0 défaite).

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Allianz Arena de Munich, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets avant le « Der Klassiker », notamment leur prix, les points de vente et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Der Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués sur la billetterie officielle du FC Bayern Munich. En raison du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la demande d’abonnements, les billets mis en vente pour le grand public sur le site officiel s’écoulent presque immédiatement.

Si vous n’obtenez pas de billet lors de la vente initiale, StubHubest une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le Der Klassiker ?

Les prix officiels fixés par le FC Bayern Munich pour les matches de Bundesliga ordinaires à domicile commencent à 15 € pour les places debout et vont jusqu’à 80 € pour les places assises des catégories les plus élevées.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les places assises les moins chères débutent autour de 120 €, les prix variant selon l’emplacement et la demande.

Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich-Borussia Dortmund : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe d’Allemagne le 22 août 2026 et s’est soldée par une victoire 2-1 du Bayern Munich. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Bayern s’est imposé trois fois, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.



