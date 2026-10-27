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Comment obtenir des billets pour Bayern Munich contre Borussia Dortmund : voir jouer en direct Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, prix des billets en Bundesliga, informations sur le Der Klassiker et plus encore

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H. Kane

Le Bayern Munich affronte le Borussia Dortmund en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

L’attente atteint son comble en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent lors du « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain choc entre les deux géants allemands.

Cette affiche a pris une importance considérable, les deux clubs comptant parmi les plus performants de Bundesliga ces dernières années : à eux deux, ils ont remporté 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Le Bayern et le BVB ont tous deux pris un excellent départ cette saison et occupent les deux premières places du classement, avec un bilan identique (5 victoires, 2 nuls, 0 défaite).

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Allianz Arena de Munich, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets avant le « Der Klassiker », notamment leur prix, les points de vente et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga ?

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Bundesliga - Journée 8
Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Der Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués sur la billetterie officielle du FC Bayern Munich. En raison du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la demande d’abonnements, les billets mis en vente pour le grand public sur le site officiel s’écoulent presque immédiatement.

Si vous n’obtenez pas de billet lors de la vente initiale, StubHubest une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le Der Klassiker ?

Les prix officiels fixés par le FC Bayern Munich pour les matches de Bundesliga ordinaires à domicile commencent à 15 € pour les places debout et vont jusqu’à 80 € pour les places assises des catégories les plus élevées.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les places assises les moins chères débutent autour de 120 €, les prix variant selon l’emplacement et la demande.

Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich-Borussia Dortmund : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe d’Allemagne le 22 août 2026 et s’est soldée par une victoire 2-1 du Bayern Munich. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Bayern s’est imposé trois fois, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.

Face à face

Bayern MunichNulBorussia Dortmund
3
2
0
Super Coupe
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
10Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5
FCB

FCB - Forme

FCA
N2-2
VIK
N3-3
RBL
V6-1
ARS
N2-2
SCF
V1-3
But marqué (encaissé)
16/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
BVB

BVB - Forme

SVW
N2-2
BOD
D1-0
FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
7520256+1917
V
V
N
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
N
N
V
V
3
FribourgFribourgSCF
7412169+713
D
D
V
N
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
N
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
6
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
73311514+112
V
N
N
V
N
7
MayenceMayenceM05
73131613+310
D
V
D
V
D
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
D
V
D
N
D
9
AugsbourgAugsbourgFCA
72321713+49
N
D
N
D
N
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HambourgHambourgHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
CologneCologneKOE
7223811-38
N
D
V
D
N
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
N
D
V
D
14
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
72231017-78
D
V
D
N
V
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
D
D
V
D
D
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
N
D
D
N
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
N
N
V
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation


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