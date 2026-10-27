L’attente atteint son paroxysme en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent dans le « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

Un rendez-vous à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain choc entre les deux géants allemands.

Cette affiche a pris une importance considérable, les deux clubs comptant parmi les plus titrés de Bundesliga ces dernières années : ils ont remporté à eux deux 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Le Bayern et le BVB ont tous deux pris un excellent départ cette saison et occupent les deux premières places du classement, avec un bilan identique de cinq victoires, deux nuls et aucune défaite.

Si vous n’avez encore jamais découvert l’emblématique Allianz Arena de Munich, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets avant le « Der Klassiker », notamment leur prix, les points de vente et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Der Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués sur la billetterie officielle du FC Bayern Munich. Compte tenu du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la demande d’abonnements, les places destinées au grand public sur le site officiel se vendent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets lors de la vente initiale, StubHubest une solution lorsque toutes les places proposées sur le site officiel ont été vendues.

Combien coûtent les billets pour le Der Klassiker ?

Pour les matches classiques de Bundesliga à domicile, les tarifs officiels fixés par le FC Bayern Munich débutent à 15 € pour les places debout et atteignent 80 € pour les meilleures catégories de places assises.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les places assises les moins chères commencent aux alentours de 120 €, les prix variant selon l’emplacement et la demande.

Bayern Munich-Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich-Borussia Dortmund : bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Supercoupe d’Allemagne le 22 août 2026 et s’est soldée par une victoire du Bayern Munich 2-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern s’est imposé trois fois, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.



