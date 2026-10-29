L’attente atteint son paroxysme en Allemagne et dans toute l’Europe chaque fois que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent lors du « Der Klassiker », que ce soit à l’Allianz Arena ou au Signal Iduna Park, les deux plus grands stades du pays.

Une affiche à ne pas manquer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour le prochain choc entre les deux géants allemands.

Cette confrontation a pris une importance considérable, les deux clubs figurant parmi les plus titrés de Bundesliga ces dernières années : à eux deux, ils ont remporté 16 des 17 derniers titres de champion d’Allemagne. Le Bayern et le BVB ont tous deux bien démarré la saison et occupent les deux premières places du classement, avec un bilan identique (5 victoires, 2 nuls, 0 défaite).

Si vous n’avez encore jamais visité l’emblématique Allianz Arena de Munich, ou si vous avez très envie d’y retourner, l’occasion pourrait être idéale. Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets avant le « Der Klassiker », notamment leur prix, où les acheter et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ?

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Der Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués sur la plateforme de billetterie officielle du FC Bayern Munich. En raison du nombre élevé de membres des clubs de supporters et de la demande d’abonnements, les billets proposés au grand public sur le site officiel se vendent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous n’avez pas pu obtenir de billet lors de la vente initiale, StubHub est une option si les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour le Der Klassiker ?

Les prix officiels fixés par le FC Bayern Munich pour les matches classiques de Bundesliga à domicile commencent à 15 € pour les places debout et vont jusqu’à 80 € pour les places assises de la catégorie la plus élevée.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les places assises les moins chères commencent aux alentours de 120 €, les prix variant selon l’emplacement et la demande.

Bayern Munich contre Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich contre Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu lors de la Supercoupe d’Allemagne, le 22 août 2026, et s’est soldée par une victoire 2-1 du Bayern Munich. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern s’est imposé trois fois, contre un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.