Comment obtenir des billets pour Bayern Munich - Borussia Dortmund : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund est la rivalité phare du football allemand. Disputée dans la célèbre Allianz Arena de Munich, cette affiche de gala oppose deux des clubs les plus titrés d’Europe dans la course à la suprématie nationale. Les supporters peuvent s’attendre à une qualité de très haut niveau, à une grande intensité et à une atmosphère de match inoubliable.

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À quelle date a lieu le coup d’envoi de Bayern Munich - Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Où acheter des billets pour le Klassiker ?

Les billets officiels pour les matches à domicile du Bayern Munich sont distribués via la billetterie officielle du FC Bayern Munich. Le grand nombre de membres des fan clubs et la forte demande en abonnements font que les billets mis à disposition du grand public sur le site officiel se vendent presque immédiatement après leur mise en vente.

Si vous manquez la vente principale, StubHubest la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le Klassiker ?

Les prix officiels fixés par le FC Bayern Munich pour les matches standards de Bundesliga à domicile commencent à 15 € pour les places debout et vont jusqu’à 80 € pour les meilleures catégories de places assises.

Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les options d’entrée de gamme commencent à environ 120 € pour des places standard, avec des prix qui fluctuent selon l’emplacement du siège et la demande.

Bayern Munich - Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Bayern Munich et Borussia Dortmund

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul, face à Schalke 04 en Bundesliga. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 7-0 contre l’Union Berlin, et il a également enregistré un succès 5-0 face à Bodø/Glimt en Ligue des champions pendant cette série. Sur ces cinq matches, le Bayern a marqué 13 buts et n’en a encaissé aucun lors de ses deux rencontres les plus récentes.

Le Borussia Dortmund est en forme parfaite, avec cinq victoires sur ses cinq derniers matches sans la moindre défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 sur la pelouse du VfB Stuttgart, et il a également battu Villarreal 3-2 en Ligue des champions pendant cette série. Dortmund a inscrit 14 buts sur ces cinq rencontres tout en n’en concédant que cinq.

Bayern Munich - Borussia Dortmund : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Supercoupe le 22 août 2026, lorsque le Bayern Munich s’est imposé 2-1 contre le Borussia Dortmund. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Bayern s’est imposé à trois reprises, pour un match nul et une victoire de Dortmund. Le Bayern a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Dortmund.



