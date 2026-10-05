Le Bayern Munich affronte Arsenal le mercredi 21 octobre 2026 à l'Allianz Arena de Munich.

Leur plus récente confrontation européenne s'est soldée par une victoire 3-1 d'Arsenal à Londres lors de la phase de ligue de la saison précédente. Malgré cette récente défaite, le Bayern Munich possède l'avantage historique global dans les confrontations directes, avec 8 victoires en 15 rencontres en compétitions européennes.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bayern Munich-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Bayern Munich-Arsenal en Ligue des champions ?

Le Bayern Munich affronte Arsenal à l'Allianz Arena de Munich en Ligue des champions de l'UEFA, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Allianz Arena

Comment acheter des billets pour Bayern Munich-Arsenal en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA Bayern Munich-Arsenal à l'Allianz Arena, vous disposez de quelques options principales selon la disponibilité, le budget et le statut d'adhésion :

1. Canaux officiels du FC Bayern

Portail de demande de billets du FC Bayern : Les billets officiels grand public sont distribués via un système de demande/tirage au sort sur le site officiel du Bayern Munich. Les demandes ouvrent tôt, et les billets sont attribués s'ils sont disponibles.

Combien coûtent les billets pour Bayern Munich-Arsenal en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA Bayern Munich-Arsenal à l'Allianz Arena varient considérablement selon que vous achetez des billets au prix facial directement auprès du FC Bayern ou via des plateformes secondaires de vente de billets.

1. Prix officiels au prix facial

Le FC Bayern publie une grille tarifaire structurée pour les matches de Ligue des champions à domicile. Des réductions sont proposées aux membres du club, généralement 2,50 € de moins que le plein tarif, aux enfants de moins de 14 ans et aux seniors.

Catégorie 1 (tribune principale centrale) : 130 € (membres : 127,50 €)

Catégorie 2 (tribunes latérales) : 110 € (membres : 107,50 €)

Catégorie 3 (corners et blocs extérieurs) : 90 € (membres : 87,50 €)

Catégorie 4 (anneau supérieur derrière les buts) : 60 € (membres : 57,50 €)

Catégorie 5 (tribune debout de la Südkurve) : 19 €

2. Plateformes secondaires de vente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l'emplacement du siège :

Prix de départ / entrée de gamme : ~290 € à 390 €

Places standards en moyenne : ~400 € à 600 €

Places premium / centrales : 700 €+

Bayern Munich-Arsenal en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

Forme de Bayern Munich et d'Arsenal

Le Bayern Munich arrive en excellente forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est traduite par un large succès 7-0 contre l'Union Berlin en Bundesliga, et il a également battu Bodoe/Glimt 5-0 en Ligue des champions durant cette série. Les seuls points lâchés l'ont été lors d'un nul 0-0 contre Schalke 04. Sur ces cinq matches, le Bayern a marqué 17 buts et n'en a encaissé aucun lors de ses victoires.

La forme récente d'Arsenal présente un tableau plus compliqué. L'équipe d'Arteta a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais sa rencontre la plus récente s'est terminée par une défaite 3-0 contre Brighton en Premier League. Avant ce revers, elle avait battu Sunderland 0-2 en championnat et décroché une victoire 0-1 à l'extérieur sur le terrain du SSC Napoli en Ligue des champions, montrant qu'elle peut répondre présente sur la scène européenne.

Bayern Munich-Arsenal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 3-1 d'Arsenal à domicile en Ligue des champions en novembre 2025, un résultat qui donnera de la confiance au groupe d'Arteta malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il se présente. Avant cela, le Bayern s'était imposé 1-0 à domicile en avril 2024, dans un match qui faisait partie d'une double confrontation ayant également produit un nul 2-2 à l'Emirates. Le bilan des confrontations directes sur les cinq rencontres recensées a été très disputé, même si les affrontements plus anciens ont largement tourné à l'avantage du Bayern, notamment avec une paire de résultats cumulés de 5-1.