Comment obtenir des billets pour Bayer Leverkusen - Fribourg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Bayer Leverkusen affronte le SC Fribourg le dimanche 18 octobre 2026 à la BayArena de Leverkusen.

Leverkusen s’est montré particulièrement dominant à domicile ces dernières années, notamment avec une nette victoire 5-1 contre Fribourg en Bundesliga à la BayArena en décembre 2024. Cependant, Fribourg a prouvé qu’il était capable de contrarier le Werkself, comme en témoigne un match nul 2-2 âprement disputé sur sa pelouse en mai 2025.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen-SC Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Bayer Leverkusen-Fribourg en Bundesliga ?

Bayer Leverkusen-SC Fribourg se déroule à la BayArena de Leverkusen le dimanche 18 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 18 oct. 2026 - 09:30 BayArena

Comment acheter des billets pour Bayer Leverkusen-Fribourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Bayer Leverkusen vs. SC Fribourg à la BayArena, vous pouvez suivre ces principales options :

1. Boutique officielle de billetterie du Bayer 04 (méthode principale)

Les billets sont d’abord mis en vente lors d’une fenêtre d’accès anticipé exclusive pour les membres du club Bayer 04 et les abonnés. Les billets restants sont ensuite mis à disposition du grand public une fois la période de priorité réservée aux membres terminée.

2. Bourse officielle aux billets (Ticketbörse)

Si le match est complet sur la billetterie principale, consultez la bourse officielle aux billets du Bayer 04. Les abonnés qui ne peuvent pas assister à la rencontre y remettent en vente leurs places individuelles à leur valeur faciale juste.

3. Packages officiels hospitalité & VIP

Pour des places garanties avec nourriture, boissons et accès à des salons premium, des offres officielles d’hospitalité sont disponibles via des partenaires agréés comme P1 Travel ou directement sur la boutique en ligne du Bayer 04.

4. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets sont complètement épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub proposent des billets revendus par d’autres supporters, même si les prix sont souvent plus élevés que la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Bayer Leverkusen-Fribourg en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match Bayer Leverkusen vs. SC Fribourg à la BayArena varient selon le lieu d’achat et la catégorie de place :

Prix officiels à la valeur faciale (marché principal) : Les billets adultes standard vendus directement par le Bayer Leverkusen vont généralement de 15 € à 55 € , selon la catégorie.

Tribune debout (Stehplatz) : Environ 15 € à 20 € Tribune assise (Sitzplatz) : Environ 30 € à 55 €

Marchés secondaires / revente : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, les prix sur des plateformes secondaires telles que StubHub commencent actuellement pour cette affiche autour de 55 € à 79 € , avec des options de places moyennes comprises entre 80 € et 150 €+ .

Bayer Leverkusen-Fribourg en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Bayer Leverkusen et de Fribourg

Le Bayer Leverkusen a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 4-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga le 5 septembre, après une défaite 2-3 à domicile contre Elversberg lors du week-end d’ouverture de la Bundesliga. Plus tôt, les résultats incluaient une victoire 4-0 en DFB-Pokal sur le terrain de Wehen Wiesbaden et un succès 2-1 en amical contre Newcastle United. Leverkusen a marqué neuf buts et en a concédé sept sur ces cinq rencontres.

Fribourg a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 à Paderborn en Bundesliga le 5 septembre, et le club a également battu le Werder Brême 4-1 en Bundesliga le 30 août. Cette série comprend aussi deux victoires en qualifications de Conference League contre Motherwell et un succès 5-1 en DFB-Pokal sur le terrain du Fortuna Düsseldorf. Fribourg a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que deux sur ces cinq matches, gardant sa cage inviolée lors de la rencontre face à Paderborn.

Bayer Leverkusen-Fribourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 7 mars 2026, lorsque Fribourg et Leverkusen ont fait match nul 3-3 en Bundesliga sur le terrain de Fribourg. Avant cela, Leverkusen s’était imposé 2-0 à domicile en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations de Bundesliga, Leverkusen s’est imposé à trois reprises contre une victoire pour Fribourg, avec un match nul, un bilan qui comprend une victoire 5-1 de Leverkusen à domicile en décembre 2024 et un succès 3-2 de Leverkusen à Fribourg en mars 2024.