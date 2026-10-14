Comment obtenir des billets pour Bayer Leverkusen contre VfB Stuttgart : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Bayer Leverkusen reçoit le VfB Stuttgart le samedi 31 octobre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Lors de leur précédente confrontation en championnat, en mai 2026, Stuttgart avait signé une nette victoire 3-1 à l’extérieur à la MHP Arena, confirmant l’avantage pris par les visiteurs lors de leurs récents duels. Les deux équipes disposent d’un fort potentiel offensif et d’une grande souplesse tactique, ce qui fait de cette rencontre un rendez-vous important de la première moitié de la saison 2026-2027 en championnat.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart ?

Le match entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart débutera le samedi 31 octobre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 10:30 BayArena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart à la BayArena, plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon que vous privilégiez les canaux officiels des clubs ou les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Vous pouvez consulter les sites officiels du Bayer Leverkusen ou du VfB Stuttgart pour les ventes initiales, les préventes réservées aux membres et les plateformes officielles d’échange de billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart ?

Les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart à la BayArena varient selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places debout et tribunes de supporters : Elles coûtent généralement entre 20 et 30 € dans les zones debout classiques.

Places assises classiques (catégories 2 et 3) : Leur prix se situe généralement entre 35 et 60 € , selon le niveau de la tribune et l’emplacement du bloc.

Places assises premium (catégorie 1) : Elles coûtent généralement entre 70 et 95 € pour des emplacements centraux offrant une vue sur le terrain depuis les tribunes latérales.

Formules hospitalité et VIP : Les offres VIP classiques ou destinées aux entreprises débutent autour de 250 à plus de 300 € par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubaffichent des prix qui dépendent de la demande :

Places les moins chères et en tribune supérieure : Les premiers prix sur les plateformes de revente se situent généralement autour de 40 à 45 € .

Places de milieu de gamme en tribune latérale : Les sièges classiques dans les blocs offrant une vue dégagée coûtent généralement entre 90 et 150 € .

Places premium et catégorie 1 Silver : Les prix des blocs très demandés en tribune inférieure ou en position centrale oscillent autour de 150 à 310 € .

Revente de formules VIP et hospitalité : Les formules hospitalité haut de gamme sur le marché de la revente peuvent coûter de 260 € à plus de 500 € , selon la plateforme et les prestations comprises.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayer Leverkusen et du VfB Stuttgart

Leverkusen aborde cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, pour dix buts marqués et cinq encaissés. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-0 contre le RB Leipzig en Bundesliga. Le club a également battu l’Union Berlin 4-0 durant cette période. Seule ombre au tableau : une défaite 3-2 face à Elversberg. Leverkusen a néanmoins fait preuve d’une efficacité offensive régulière sur cette séquence.

Le bilan des cinq derniers matchs de Stuttgart est plus contrasté : deux victoires, aucun nul et deux défaites, avec dix buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 1-2 contre Hoffenheim en Bundesliga, après un revers 0-1 face au Borussia Dortmund la semaine précédente. Une victoire 4-1 contre le FC Köln et un succès 3-1 face au Viking FK en Ligue des champions constituent les moments les plus positifs de cette période. Mais la lourde défaite 1-5 contre le Bayern Munich, survenue plus tôt dans cette série, illustre l’irrégularité dont Stuttgart peine à se défaire.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Bundesliga le 9 mai 2026, avec une victoire 3-1 de Stuttgart à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, Stuttgart compte trois victoires contre une pour Leverkusen, ainsi qu’un nul, un 2-2 en Supercoupe en août 2024. La seule victoire de Leverkusen sur cette période est un succès 1-0 à domicile en janvier 2026, mais Stuttgart a répliqué par une victoire 4-1 à la BayArena le même mois. Les buts ont été nombreux lors de ces duels, dont le bilan récent est nettement favorable aux visiteurs.