Le Bayer Leverkusen reçoit le RB Leipzig le mardi 1er décembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en Bundesliga le 20 septembre 2026. Le Bayer Leverkusen s’était imposé 2-0 à la BayArena. Les deux clubs ont franchi les tours précédents de la Coupe d’Allemagne cette saison pour se retrouver dans ce match de coupe à fort enjeu.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen contre RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Bayer Leverkusen contre RB Leipzig en Coupe d’Allemagne ?

Le coup d’envoi de Bayer Leverkusen contre RB Leipzig sera donné le mardi 1er décembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Comment acheter des billets pour Bayer Leverkusen contre RB Leipzig en Coupe d’Allemagne ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig. Les clubs donnent généralement la priorité à leurs abonnés et à leurs membres avant de proposer au grand public les places restantes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Coupe d’Allemagne lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Bayer Leverkusen contre RB Leipzig en Coupe d’Allemagne ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Allemagne entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout et places pour les supporters : Les tarifs officiels se situent autour de 15 à 20 € .

Les tarifs officiels se situent autour de . Places assises classiques (catégories 3 et 4) : Elles coûtent généralement entre 40 et 50 € .

Elles coûtent généralement entre . Places assises haut de gamme (catégories 1 et 2) : Leurs prix se situent généralement entre 70 et 80 € .

Leurs prix se situent généralement entre . Offres d’hospitalité et forfaits VIP : Ils débutent généralement autour de 250 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places en tribune basse ou pour les supporters : Les prix débutent généralement autour de 45 à 75 € .

Les prix débutent généralement autour de . Places assises de catégorie intermédiaire : Les prix se situent généralement entre 90 et 130 € .

Les prix se situent généralement entre . Offres VIP et d’hospitalité : Les prix peuvent aller de 220 € à plus de 350 €.

Bayer Leverkusen contre RB Leipzig en Coupe d’Allemagne : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig

Le Bayer Leverkusen compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-4 à domicile contre le VfB Stuttgart en Bundesliga. Avant cela, Leverkusen avait battu Nürnberg 5-2 en Coupe d’Allemagne et perdu 0-3 contre Hoffenheim en championnat. Le club s’était également imposé sur le terrain de l’OFI Crète en Ligue Europa et avait battu Fribourg 2-1 en Bundesliga. Sur ces cinq matches, Leverkusen a inscrit 12 buts et en a encaissé 10.

Le RB Leipzig aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur le terrain de Schalke en Bundesliga. Auparavant, Leipzig avait battu Rot-Weiss Essen 2-1 en Coupe d’Allemagne et Elversberg 4-0 en championnat. Le club s’était incliné 1-4 contre le Real Madrid en Ligue des champions et 1-6 contre le Bayern Munich en Bundesliga. Leipzig a marqué huit buts et en a encaissé 13 sur ces cinq rencontres.

Bayer Leverkusen contre RB Leipzig : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 20 septembre 2026, lorsque le Bayer Leverkusen a battu le RB Leipzig 2-0 à la BayArena en Bundesliga. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Leverkusen s’est imposé trois fois et Leipzig une fois, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Lors de ces cinq rencontres, Leverkusen a inscrit 12 buts et Leipzig sept.