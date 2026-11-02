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Comment obtenir des billets pour Bayer Leverkusen contre Paderborn : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Bayer Leverkusen affronte Paderborn en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

Le Bayer Leverkusen reçoit le SC Paderborn le samedi 21 novembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Leur dernière confrontation officielle remonte au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne, le 29 octobre 2025. Au terme d’un match riche en rebondissements, Leverkusen s’était imposé de justesse 4-2 après prolongation face à Paderborn. Avant cette rencontre de coupe, leurs précédents duels remontaient pour la plupart aux saisons où les deux clubs évoluaient en première division, avec notamment une victoire 4-1 de Leverkusen en janvier 2020.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen - SC Paderborn, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et Paderborn ?

Le match entre le Bayer Leverkusen et le SC Paderborn se déroule à la BayArena, à Leverkusen, le samedi 21 novembre 2026.

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Bundesliga - Journée 10
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Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et Paderborn ?

Voici les principaux moyens d’acheter des billets pour ce match de Bundesliga à domicile du Bayer Leverkusen contre le SC Paderborn, à la BayArena :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle du club : Acheter ses billets directement sur la billetterie en ligne officielle du Bayer Leverkusen est la méthode principale et la plus sûre. Les membres et les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire avant que les places restantes ne soient mises en vente auprès du grand public.
  • Tribune visiteurs via Paderborn : Les supporters visiteurs doivent généralement se procurer leurs billets auprès de la billetterie officielle du SC Paderborn 07, qui gère le contingent de places réservé aux visiteurs à la BayArena.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et Paderborn ?

Voici une estimation, en euros, du prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et le SC Paderborn à la BayArena, selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout / billets supporters (catégorie 5) : Le tarif officiel est d’environ 15 à 20 € pour les places debout classiques derrière les buts.
  • Places assises classiques (catégories 3 et 4) : Elles coûtent généralement entre 40 et 50 € pour des places dans les tribunes supérieures ou dans les angles.
  • Places assises premium (catégories 1 et 2) : Les prix se situent généralement entre 70 et 80 € pour des places offrant une vue centrale le long du terrain.
  • Offres hospitalité et VIP : Les prestations haut de gamme proposées directement par le club les jours de match débutent généralement autour de 250 € ou plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

  • Revente de places classiques : Les billets classiques sont généralement proposés à partir d’environ 42 à 50 € dans les tribunes supérieures ou pour des places à visibilité réduite, selon la demande du moment.
  • Revente de places assises de catégorie intermédiaire : Les places offrant une meilleure vue le long des lignes de touche coûtent généralement entre 90 et 130 €.
  • Revente de places VIP et d’offres hospitalité : Les prestations hospitalité haut de gamme ou les places dans les blocs premium peuvent coûter de 220 € à plus de 350 €, selon la catégorie précise et les disponibilités sur la plateforme.

Bayer Leverkusen - Paderborn en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayer Leverkusen - Paderborn : la forme des équipes

Le Bayer Leverkusen a remporté ses cinq derniers matches officiels, ce qui en fait l’une des équipes les plus régulières du championnat avant cette rencontre. Lors de sa dernière sortie, il a battu le SC Freiburg 2-1 en Bundesliga. Il s’est également imposé 4-0 sur le terrain du Lech Poznan en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série, il a battu Mainz 05 4-3 et le RB Leipzig 2-0 en Bundesliga, ainsi que le NK Celje 2-0 en compétition européenne. Sur ces cinq matches, Leverkusen a inscrit 12 buts et en a encaissé six.

Lors de ses cinq derniers matches officiels, Paderborn a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier match s’est terminé sur un nul 2-2 sur le terrain du Werder Brême, tandis que sa victoire 3-1 contre Hoffenheim en Bundesliga constitue son meilleur résultat sur cette période. Une défaite 0-2 face au VfB Stuttgart et un revers 3-0 contre le Borussia Dortmund figurent également dans cette série. Paderborn a marqué cinq buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

B04

B04 - Forme

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SCP

SCP - Forme

VFB
D0-2
SVW
N2-2
HSV
V1-0
VFB
D0-1
BMG
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Bayer Leverkusen - Paderborn : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe d’Allemagne le 29 octobre 2025. Paderborn recevait Leverkusen et s’est incliné 2-4. Avant cela, Leverkusen avait battu Paderborn 3-1 en Coupe d’Allemagne en décembre 2023, puis 4-1 sur le terrain de Paderborn lors d’un match de Bundesliga en janvier 2020. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Leverkusen s’est imposé quatre fois et Paderborn une fois, grâce à une victoire 2-1 lors d’un match amical en juillet 2023.

Face à face

Bayer LeverkusenNulPaderborn
4
0
1
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
FDM
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
FDM
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
12Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

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