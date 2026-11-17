Le Bayer Leverkusen reçoit Besiktas le jeudi 10 décembre 2026 à la BayArena, à Leverkusen.

Leur seule précédente rencontre remonte à décembre 2006, en Ligue Europa de l’UEFA : Leverkusen s’était imposé 2-1 à domicile. Les deux clubs se retrouvent lors de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA 2026-2027, avec l’objectif de prendre des points précieux alors qu’ils se situent à mi-classement.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bayer Leverkusen-Besiktas, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Bayer Leverkusen-Besiktas en Ligue Europa ?

Bayer Leverkusen-Besiktas se joue à la BayArena, à Leverkusen, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 BayArena

Comment acheter des billets pour Bayer Leverkusen-Besiktas en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et Besiktas :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel ou aux guichets du Bayer 04 Leverkusen reste le moyen le plus fiable d’obtenir des billets destinés aux supporters de l’équipe à domicile, dans les catégories autorisées.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels du club sont tous épuisés, des places ordinaires sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Europa lorsque les contingents officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Bayer Leverkusen-Besiktas en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et Besiktas :

1. Canaux officiels du club

Places debout et billets pour les supporters : Environ 15 à 20 € .

Environ . Places assises standard (catégories 3 & 4) : Généralement entre 40 et 50 € .

Généralement entre . Places assises premium (catégories 1 & 2) : Généralement entre 70 et 80 € .

Généralement entre . Formules hospitalité et VIP : À partir d’environ 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places dans les catégories inférieures ou destinées aux supporters : Les prix commencent généralement autour de 115 à 145 € .

Les prix commencent généralement autour de . Revente de places assises de catégorie intermédiaire : Les prix se situent généralement entre 150 et 250 €.

Les prix se situent généralement entre Revente de places premium et VIP : Les prix vont de 250 € à plus de 500 €.

Bayer Leverkusen-Besiktas en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Bayer Leverkusen et de Besiktas

Le Bayer Leverkusen compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain du FC Koeln en Bundesliga, après une défaite 0-1 à domicile contre Marseille en Ligue Europa. Leverkusen a également subi une lourde défaite 2-4 face au VfB Stuttgart et s’est incliné 0-3 contre Hoffenheim en octobre. Sur ces cinq matches, le club a marqué 11 buts et en a encaissé 10.

Besiktas compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 contre Genclerbirligi en Super Lig, tandis qu’il s’était incliné 2-3 face au Celtic lors de son précédent match européen, en Ligue Europa. Durant cette série, il a également fait match nul 2-2 contre Kasimpasa et Crystal Palace. Besiktas a marqué neuf buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Bayer Leverkusen-Besiktas : l’historique récent des confrontations

La seule rencontre entre les deux équipes recensée dans les données disponibles a eu lieu en Ligue Europa de l’UEFA le 14 décembre 2006, lorsque le Bayer Leverkusen a battu Besiktas 2-1 à domicile. Il s’agit de leur unique confrontation répertoriée, remportée par Leverkusen.