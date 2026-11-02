Comment obtenir des billets pour Barcelone-Villarreal : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Barcelone reçoit Villarreal le dimanche 22 novembre 2026 au Spotify Camp Nou, à Barcelone.

Lors de leur dernière rencontre en Liga, en février 2026, Barcelone s’est imposé 4-1 face au Sous-marin jaune au Spotify Camp Nou. Avant ce match, Barcelone avait également gardé sa cage inviolée à l’extérieur en battant Villarreal 2-0 chez lui en décembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Barcelone-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Barcelone-Villarreal en Liga ?

Barcelone-Villarreal se jouera au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le dimanche 22 novembre 2026.

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour Barcelone-Villarreal en Liga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Barcelone et Villarreal, plusieurs options classiques s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du FC Barcelone : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets authentiques est de passer par la billetterie officielle de Barcelone, où les membres et le grand public peuvent acheter des places pour les matches au Spotify Camp Nou.

Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets authentiques est de passer par la billetterie officielle de Barcelone, où les membres et le grand public peuvent acheter des places pour les matches au Spotify Camp Nou. Billetterie officielle du Villarreal CF : Si vous cherchez des billets pour le secteur visiteurs ou souhaitez vous asseoir parmi les supporters de Villarreal, vous pouvez consulter les canaux officiels du club pour les places attribuées aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Barcelone-Villarreal en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour Barcelone-Villarreal en Liga :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 3 (tribunes hautes / derrière les buts) : À partir d’environ 180 €

À partir d’environ Catégorie 2 (angles / vues intermédiaires) : Environ 190 €

Environ Catégorie 1 (tribunes latérales / places de choix dans les tribunes basses) : Environ 225 €

Environ Options VIP et prestations d’accueil : Généralement à partir de 400 €, selon le salon et les avantages inclus dans la formule.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places derrière les buts et dans les angles des tribunes hautes : D’environ 185 à 290 € , selon les rangées disponibles.

D’environ , selon les rangées disponibles. Places en tribune latérale : D’environ 300 à 380 € .

D’environ . Places en tribune principale (Tribuna) : D’environ 360 à 450 € .

D’environ . Formules VIP à la revente : Souvent plus de 800 € pour les places centrales les plus demandées.

Barcelone-Villarreal en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Barcelone-Villarreal : la forme des deux équipes

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite est survenue contre le PSG en Ligue des champions, sur le score de 4-2. Auparavant, le club avait gagné 2-5 sur le terrain du Real Betis et 1-4 face à Galatasaray en Europe. Ses deux autres résultats sur cette période, une victoire 3-0 à domicile contre Getafe et un succès 1-3 à Séville, témoignent de sa régularité en championnat. Sur ces cinq matches, Barcelone a marqué 15 buts et en a encaissé neuf, même si la défaite contre le PSG pèse sur ce bilan défensif.

Sur ses cinq derniers matches, Villarreal compte une victoire, un nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-3 contre Liverpool en Ligue des champions. Avant cela, le club avait fait match nul 0-0 contre Elche en Liga. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre le SSC Napoli en Europe, sur le score de 3-1. Villarreal a également perdu 1-0 face au Real Madrid en championnat. En cinq rencontres, le club a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

Barcelone-Villarreal : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée par une victoire 4-1 de Barcelone à domicile en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Barcelone s’est imposé trois fois et Villarreal deux fois, l’équipe visiteuse ayant remporté deux de ces matches. Au total, Barcelone a marqué 15 buts et Villarreal 11 lors de ces cinq rencontres, ce qui témoigne du caractère offensif de leurs récents duels.