Barcelone affronte Getafe le dimanche 11 octobre 2026 au Spotify Camp Nou de Barcelone.

À domicile, l’avantage de Barcelone est particulièrement frappant, puisque le club n’a subi aucune défaite en championnat contre Getafe au Camp Nou. Ces dernières années, Getafe a souvent tenté de frustrer le géant catalan avec des dispositifs défensifs très bas, ce qui a donné lieu à plusieurs nuls à faible score au cours des dernières saisons.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Barcelone contre Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Barcelone-Getafe en Liga ?

Barcelone-Getafe se déroule au Spotify Camp Nou de Barcelone, le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour Barcelone-Getafe en Liga ?

Voici comment acheter des billets pour FC Barcelone-Getafe via les ventes principales à domicile, les quotas réservés au parcage visiteurs et les plateformes du marché secondaire :

1. Marché principal (supporters à domicile)

Site officiel du FC Barcelone : les billets standard pour les tribunes à domicile sont vendus directement via la boutique en ligne officielle du club. Les membres du club ( socios ) bénéficient d’un accès anticipé avant l’ouverture des places restantes au grand public.

Hospitalité officielle et agences autorisées : les agences proposent des offres officielles d’hospitalité pour le match, comprenant notamment des places en loge VIP, l’accès aux salons et des sièges côte à côte garantis.

2. Parcage visiteurs

Quota officiel du Getafe CF : si vous souhaitez vous asseoir dans la zone réservée aux supporters visiteurs ( Zona Visitante ), les billets sont gérés directement par le Getafe CF plutôt que par le FC Barcelone.

Membres du club et fan-clubs de Getafe : les billets visiteurs sont généralement attribués aux abonnés officiels de Getafe ( abonados ) ou aux groupes de supporters enregistrés ( peñas ). Gardez un œil sur le site officiel du Getafe CF ou sur ses canaux sociaux à l’approche du match pour les annonces officielles concernant le quota visiteurs.

Combien coûtent les billets pour Barcelone-Getafe en Liga ?

Les prix des billets pour FC Barcelone-Getafe CF en Liga varient selon que vous les achetez directement à leur valeur faciale ou via des vendeurs du marché secondaire, ainsi que selon la zone du stade :

Billets officiels à valeur faciale (marché principal) : les billets standard adultes pour le match achetés directement via le FC Barcelone commencent généralement autour de 40 € à 70 € pour les places en hauteur derrière les buts ( Gol ), autour de 70 € à 110 € pour les places avec vue latérale ( Lateral ), et peuvent monter jusqu’à 120 € à 180 €+ pour les places en tribune principale ( Tribuna ). Les membres officiels du club ( socios ) bénéficient d’une réduction sur ces tarifs à valeur faciale.

Offres hospitalité et packs VIP : les expériences premium les jours de match, qui incluent des places en loge VIP, la restauration et l’accès aux salons, se situent généralement entre 350 € et 850 €+ par personne.

Barcelone-Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Barcelone et de Getafe

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui en fait l’une des équipes les plus en forme d’Europe à ce stade de la saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-0 contre Valence en Liga, et le club a également battu le Rayo Vallecano 5-2 puis Elche 5-0 durant cette série. Sur ces cinq matches, Barcelone a inscrit 19 buts et en a concédé quatre. Le rendement offensif a été exceptionnel, l’équipe de Flick n’ayant pas encore perdu le moindre match dans aucune compétition cette saison.

Les cinq derniers matches de Getafe montrent une victoire, un nul et trois défaites toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre le Celta Vigo en Liga, alors que le club s’est aussi incliné 1-0 contre Osasuna lors de son précédent match de championnat. Getafe a bien battu le Racing Santander 1-0 et le Partizan Beograd 3-1 durant cette période, mais des défaites consécutives contre Osasuna et le Partizan lors du tour de qualification de la Conference League montrent une équipe qui a eu du mal à trouver de la régularité.

Barcelone-Getafe : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Barcelone s’est imposé 2-0 sur le terrain de Getafe en Liga. Avant cela, Barcelone avait battu Getafe 3-0 au Spotify Camp Nou en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Barcelone en a remporté trois, a fait un match nul et n’en a perdu aucune, le seul point pris par Getafe venant d’un nul 1-1 à domicile en janvier 2025.