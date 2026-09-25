Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoFC Barcelone
Spotify Camp Nou
team-logoGetafe
Book Barcelona vs Getafe Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Barcelone-Getafe : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
FC Barcelone
Getafe
LaLiga

Barcelone affronte Getafe en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Barcelone affronte Getafe le dimanche 11 octobre 2026 au Spotify Camp Nou de Barcelone.

À domicile, l’avantage de Barcelone est particulièrement frappant, puisque le club n’a subi aucune défaite en championnat contre Getafe au Camp Nou. Ces dernières années, Getafe a souvent tenté de frustrer le géant catalan avec des dispositifs défensifs très bas, ce qui a donné lieu à plusieurs nuls à faible score au cours des dernières saisons.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Barcelone contre Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Barcelone-Getafe en Liga ?

Barcelone-Getafe se déroule au Spotify Camp Nou de Barcelone, le dimanche 11 octobre 2026.

crest
LaLiga - Journée 8
Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour Barcelone-Getafe en Liga ?

Voici comment acheter des billets pour FC Barcelone-Getafe via les ventes principales à domicile, les quotas réservés au parcage visiteurs et les plateformes du marché secondaire :

1. Marché principal (supporters à domicile)

  • Site officiel du FC Barcelone : les billets standard pour les tribunes à domicile sont vendus directement via la boutique en ligne officielle du club. Les membres du club (socios) bénéficient d’un accès anticipé avant l’ouverture des places restantes au grand public.
  • Hospitalité officielle et agences autorisées : les agences proposent des offres officielles d’hospitalité pour le match, comprenant notamment des places en loge VIP, l’accès aux salons et des sièges côte à côte garantis.

2. Parcage visiteurs

  • Quota officiel du Getafe CF : si vous souhaitez vous asseoir dans la zone réservée aux supporters visiteurs (Zona Visitante), les billets sont gérés directement par le Getafe CF plutôt que par le FC Barcelone.
  • Membres du club et fan-clubs de Getafe : les billets visiteurs sont généralement attribués aux abonnés officiels de Getafe (abonados) ou aux groupes de supporters enregistrés (peñas). Gardez un œil sur le site officiel du Getafe CF ou sur ses canaux sociaux à l’approche du match pour les annonces officielles concernant le quota visiteurs.

Combien coûtent les billets pour Barcelone-Getafe en Liga ?

Les prix des billets pour FC Barcelone-Getafe CF en Liga varient selon que vous les achetez directement à leur valeur faciale ou via des vendeurs du marché secondaire, ainsi que selon la zone du stade :   

  • Billets officiels à valeur faciale (marché principal) : les billets standard adultes pour le match achetés directement via le FC Barcelone commencent généralement autour de 40 € à 70 € pour les places en hauteur derrière les buts (Gol), autour de 70 € à 110 € pour les places avec vue latérale (Lateral), et peuvent monter jusqu’à 120 € à 180 €+ pour les places en tribune principale (Tribuna). Les membres officiels du club (socios) bénéficient d’une réduction sur ces tarifs à valeur faciale.
  • Offres hospitalité et packs VIP : les expériences premium les jours de match, qui incluent des places en loge VIP, la restauration et l’accès aux salons, se situent généralement entre 350 € et 850 €+ par personne.

Barcelone-Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Barcelone et de Getafe

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui en fait l’une des équipes les plus en forme d’Europe à ce stade de la saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-0 contre Valence en Liga, et le club a également battu le Rayo Vallecano 5-2 puis Elche 5-0 durant cette série. Sur ces cinq matches, Barcelone a inscrit 19 buts et en a concédé quatre. Le rendement offensif a été exceptionnel, l’équipe de Flick n’ayant pas encore perdu le moindre match dans aucune compétition cette saison.

Les cinq derniers matches de Getafe montrent une victoire, un nul et trois défaites toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre le Celta Vigo en Liga, alors que le club s’est aussi incliné 1-0 contre Osasuna lors de son précédent match de championnat. Getafe a bien battu le Racing Santander 1-0 et le Partizan Beograd 3-1 durant cette période, mais des défaites consécutives contre Osasuna et le Partizan lors du tour de qualification de la Conference League montrent une équipe qui a eu du mal à trouver de la régularité.

BAR

BAR - Forme

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
But marqué (encaissé)
24/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
GET

GET - Forme

OSA
D1-0
CEL
N1-1
COR
N1-1
BET
D1-0
MAL
V1-0
But marqué (encaissé)
3/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Barcelone-Getafe : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Barcelone s’est imposé 2-0 sur le terrain de Getafe en Liga. Avant cela, Barcelone avait battu Getafe 3-0 au Spotify Camp Nou en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Barcelone en a remporté trois, a fait un match nul et n’en a perdu aucune, le seul point pris par Getafe venant d’un nul 1-1 à domicile en janvier 2025.

Face à face

FC BarceloneNulGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
11Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google