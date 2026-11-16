Barcelone reçoit Manchester City le mardi 8 décembre 2026 au Spotify Camp Nou, à Barcelone.

Les deux clubs se sont affrontés à plusieurs reprises en compétition officielle, notamment lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2016-2017. Manchester City s’était imposé 3-1 à domicile avant que Barcelone ne réplique par une nette victoire 4-0 au Camp Nou. Outre leurs rencontres officielles sur la scène européenne, les deux équipes ont également disputé récemment des matches amicaux de prestige qui se sont soldés par des nuls riches en buts, dont un 2-2 en juillet 2024 et un 3-3 en août 2022.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Barcelone contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Barcelone contre Manchester City en Ligue des champions ?

Le match entre Barcelone et Manchester City se déroule au Spotify Camp Nou, à Barcelone, le mardi 8 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour Barcelone contre Manchester City en Ligue des champions ?

Voici les options de billetterie et d’achat disponibles pour le prochain match de Ligue des champions entre Barcelone et Manchester City :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur la billetterie officielle du club est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des places autorisées au Spotify Camp Nou.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Barcelone contre Manchester City en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Barcelone et Manchester City :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : Les prix se situent généralement entre 120 € et 250 € ou plus .

Les prix se situent généralement entre . Offres VIP et hospitalités : Les prix commencent généralement autour de 450 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Billets classiques revendus : Les prix commencent approximativement entre 200 et 470 € .

Les prix commencent approximativement entre . Fourchette des prix à la revente et sur le marché premium : Les prix se situent en moyenne entre 750 et 1 050 €.

Barcelone contre Manchester City en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Barcelone et de Manchester City

Barcelone compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Liga, avec deux buts de Fermin Lopez. Auparavant, le club avait battu le Deportivo Alavés 6-1 et Aston Villa 3-0 en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée face au Real Madrid, sur le score de 2-1 en Liga. Barcelone a inscrit 14 buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches.

Manchester City a remporté un match et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres, avec un nul en Carabao Cup. Son dernier match s’est achevé par une défaite 3-1 contre Nottingham Forest en Premier League. Auparavant, le club s’était imposé 3-2 sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions. City a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq dernières rencontres et a subi des défaites consécutives en Premier League face à Aston Villa, Brighton et désormais Forest, une baisse de régime notable après avoir remporté ses sept premiers matches de championnat.

Barcelone contre Manchester City : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est soldée par un nul 2-2 en match amical en juillet 2024. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 3-3 lors d’un amical en août 2022. Leur dernière confrontation officielle remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions 2016-2017 : Manchester City s’était imposé 3-1 à domicile avant que Barcelone ne remporte le match retour 4-0 au Camp Nou. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, aucune des deux équipes n’a pris un avantage net sur l’autre.