Barcelone reçoit le Deportivo Alavés le dimanche 1er novembre 2026 au Spotify Camp Nou, à Barcelone.

Le FC Barcelone affiche un bilan historique largement supérieur à celui du Deportivo Alavés en Liga, ayant remporté la majorité de leurs confrontations au fil des décennies. Lors de leur dernier match de championnat, en mai 2026, le Deportivo Alavés s’est toutefois imposé de justesse 1-0 face à Barcelone au stade de Mendizorrotza.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Barcelone contre le Deportivo Alavés, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Barcelone contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Le coup d’envoi de Barcelone contre le Deportivo Alavés sera donné le dimanche 1er novembre 2026 au Spotify Camp Nou, à Barcelone.

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour Barcelone contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés :

1. Canaux officiels du club

Site officiel du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets officiels est de passer par le canal officiel du FC Barcelone. Les billets pour les matches à domicile au Spotify Camp Nou sont généralement proposés d’abord aux membres du club, avant d’être mis en vente sur le site pour le grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Barcelone contre le Deportivo Alavés en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Liga entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés, selon qu’ils sont proposés par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Catégorie 3 (zones derrière les buts) : Le prix nominal varie d’environ 69,00 € à 90,00 € , tandis que les formules proposées par les agences agréées débutent généralement autour de 150,00 € à 186,00 € .

Catégorie 2 (zones latérales et angles) : Le prix nominal varie approximativement de 74,00 € à 95,00 € , tandis que les offres groupées des agences sont généralement affichées autour de 155,00 € à 180,00 € .

Catégorie 1 (niveaux centraux et tribune principale) : Le prix nominal varie de 139,00 € à 199,00 € , tandis que les formules des partenaires officiels coûtent de 195,00 € à 215,00 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes supérieures et zones derrière les buts : Les billets débutent autour de 95,00 € à 140,00 € , selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Places dans les angles et sur les côtés : Les prix vont généralement de 160,00 € à 350,00 € pour des places standard à mi-hauteur et avec vue latérale.

Formules VIP et hospitalité : Les places VIP haut de gamme débutent généralement autour de 630,00 € .

Barcelone contre le Deportivo Alavés en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Barcelone et du Deportivo Alavés

Barcelone aborde ce match dans une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres en Liga et en Ligue des champions. Sa dernière sortie en championnat s’est soldée par une victoire 1-3 à Séville. Durant cette série, Barcelone a également inscrit sept buts contre le Racing Santander et cinq contre Valence. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué 20 buts et n’en a encaissé que huit. Une victoire 5-1 face au Feyenoord en compétition européenne confirme qu’elle est efficace sur tous les fronts.

Le bilan récent du Deportivo Alavés est plus contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur un nul 0-0 contre l’Athletic Bilbao, et l’équipe s’est également inclinée 0-1 face à Valence. Elle avait toutefois battu Osasuna 5-2 et Villarreal 1-0 plus tôt dans cette série, montrant qu’elle est capable d’obtenir des résultats.

Barcelone contre le Deportivo Alavés : Les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 du Deportivo Alavés à domicile en mai 2026, un résultat à contre-courant de la tendance générale de cette affiche. Sur leurs cinq derniers duels, Barcelone s’est imposé trois fois, le Deportivo Alavés a remporté une victoire et un autre match a également tourné à l’avantage de Barcelone. Dans l’ensemble, Barcelone a dominé ces confrontations, avec notamment une victoire 3-1 à domicile en novembre 2025 et un succès 3-0 sur le terrain du Deportivo Alavés en octobre 2024.