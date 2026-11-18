Auxerre reçoit Toulouse le vendredi 11 décembre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Lors de la saison 2025-2026 de Ligue 1, Auxerre s’est imposé 1-0 à domicile en septembre 2025 grâce à un but de Danny Namaso, avant d’obtenir un nul vierge à Toulouse lors du match retour, en février 2026. Alors que les deux équipes affichent un niveau similaire dans la seconde moitié du classement à l’approche de la 14e journée, Auxerre cherchera à prolonger sa récente série d’invincibilité à domicile, tandis que Toulouse visera sa première victoire en Bourgogne depuis 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Auxerre-Toulouse, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Auxerre et Toulouse ?

Le coup d’envoi d’Auxerre-Toulouse sera donné au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre, le vendredi 11 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Auxerre-Toulouse en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Toulouse :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle de l’AJ Auxerre : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’obtenir des places est de passer par la billetterie en ligne officielle d’Auxerre, surtout si vous souhaitez assister au match dans les tribunes réservées aux supporters locaux au stade de l’Abbé-Deschamps.

Le moyen le plus direct et le plus sûr d’obtenir des places est de passer par la billetterie en ligne officielle d’Auxerre, surtout si vous souhaitez assister au match dans les tribunes réservées aux supporters locaux au stade de l’Abbé-Deschamps. Billetterie officielle du Toulouse FC : Si vous soutenez l’équipe visiteuse ou cherchez une place dans le parcage réservé à ses supporters, le portail de billetterie officiel du Toulouse FC est la meilleure option.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Auxerre-Toulouse en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Auxerre et Toulouse :

1. Billetteries officielles des clubs

Places standard en tribunes basses : De 15 € à 25 €.

De 15 € à 25 €. Tribunes centrales et latérales : De 35 € à plus de 60 €.

De 35 € à plus de 60 €. Offres hospitalité et VIP : De 150 € à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard ou derrière les buts : À partir d’environ 50 € à 55 €.

À partir d’environ Tribunes latérales et places premium : En moyenne, environ 100 € à plus de 130 €.

Auxerre-Toulouse en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Auxerre et de Toulouse

Auxerre compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre le Paris FC, après un lourd revers 5-1 face à Strasbourg. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue à l’extérieur contre Le Havre, sur le score de 3-1. Auxerre a marqué sept buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres, un bilan qui témoigne de ses difficultés à trouver de la régularité en défense.

Toulouse compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-1 contre Strasbourg. L’équipe a également fait match nul 0-0 contre Troyes et battu Le Mans 3-0 à l’extérieur. Sa seule défaite a été concédée face à Marseille, sur le score de 2-0. Toulouse a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur cette série de cinq matchs.

Auxerre-Toulouse : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 1er février 2026, lorsque Toulouse et Auxerre ont fait match nul 0-0 en Ligue 1. Auparavant, Auxerre s’était imposé 1-0 à domicile contre Toulouse en septembre 2025, et les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à Auxerre en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Auxerre compte une victoire, Toulouse une également, et les deux équipes ont fait trois matchs nuls. Plusieurs de ces rencontres ont vu les deux équipes marquer.