Auxerre affronte Nice le samedi 12 septembre 2026 au stade de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en mai 2026, vers la fin de la précédente saison de championnat, quand Auxerre s'était imposé 2-1 à domicile. Avant ce rendez-vous, les deux camps chercheront à s'installer dans la première moitié de tableau après des confrontations directes disputées ces dernières saisons.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Auxerre-Nice, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi d'Auxerre-Nice en Ligue 1 ?

Auxerre-Nice débute au stade de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre. Aucune information officielle de diffusion n'est actuellement disponible pour cette rencontre.

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour Auxerre-Nice en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l'AJ Auxerre et l'OGC Nice le 12 septembre 2026, voici les principales options :

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable d'obtenir des billets au prix facial est de passer par le site officiel de l'AJ Auxerre. Comme le stade de l'Abbé-Deschamps dispose d'une capacité relativement compacte, les billets à domicile ont tendance à partir rapidement selon l'inventaire mis en vente au public et la phase de commercialisation.

Plateformes de revente et de comparaison de billets : Si les billets officiels sont épuisés ou si vous recherchez des catégories de places précises, vous pouvez consulter des sites de comparaison de billets et des plateformes de marché secondaire comme StubHub . Ces sites regroupent les stocks restants de différents vendeurs, ce qui vous permet de filtrer par prix, vue et section de tribune.

Combien coûtent les billets pour Auxerre-Nice en Ligue 1 ?

Pour le prochain match de Ligue 1 entre Auxerre et Nice le 12 septembre 2026, les prix des billets varient généralement selon le lieu d'achat, la catégorie de place et le fait que vous achetiez directement auprès du club ou via des plateformes secondaires.

Prix facial / billetterie officielle : Les billets vendus directement par le club commencent généralement autour de 45 £ à 55 £ (55 € à 65 €) pour des places standard, même si la disponibilité évolue rapidement en fonction des mises en vente réservées aux membres.

Plateformes de revente et de comparaison de billets : Sur des sites secondaires de comparaison de billets comme StubHub , les prix actuels commencent autour de 47 £ à 63 £ pour des places sur les côtés courts ou en tribune haute, tandis que les places sur les côtés longs ou avec une vue premium tournent plutôt autour de 80 £ à 95 £+ par billet, avant d'éventuels frais de livraison ou de plateforme.

Auxerre-Nice en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Auxerre et de Nice

Les cinq derniers matches d'Auxerre ont donné une victoire, deux nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été une défaite 5-2 contre Lens en Ligue 1 le 22 août, après une victoire 1-0 en amical face au Werder Brême. Les deux résultats précédents étaient des nuls 1-1 contre Troyes et Sochaux, avec une défaite 2-1 contre Orleans pour compléter la série. Auxerre a inscrit cinq buts sur ces cinq matches et en a encaissé dix, le résultat contre Lens représentant l'essentiel de ces dégâts défensifs.

Nice reste sur trois matches de suite sans encaisser de but, avec un nul 0-0 contre Lorient lors de sa première journée de Ligue 1 et deux autres nuls sans but de suite contre Hull City et Cagliari en pré-saison. Sa seule défaite sur les cinq derniers matches est intervenue contre la Juventus, victorieuse 2-0. Nice a battu Marseille 3-0 lors de son premier match amical, pour un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur la période. L'équipe a inscrit trois buts et en a encaissé deux au total.

Auxerre-Nice : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à mai 2026, quand Auxerre a battu Nice 2-1 au stade de l'Abbé-Deschamps en Ligue 1. Avant cela, Nice s'était imposé 3-1 à domicile contre Auxerre en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le bilan fait état de deux victoires d'Auxerre, deux victoires de Nice et un nul, les deux équipes s'étant quittées sur un 0-0 en Coupe de France en janvier 2024.

Classement d'Auxerre et de Nice

Au classement actuel de Ligue 1, Auxerre occupe la 17e place tandis que Nice est 11e après la première journée.