Comment obtenir des billets pour Auxerre-Marseille : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Auxerre reçoit Marseille le dimanche 29 novembre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Leur dernière confrontation en championnat remonte à mars 2026, lorsque Marseille s’est imposé de justesse 1-0 à l’extérieur. Avant cette rencontre serrée, Marseille avait également battu Auxerre 1-0 sans encaisser de but au stade de l’Abbé-Deschamps, en novembre 2025.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Auxerre-Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Auxerre et Marseille ?

Le coup d’envoi d’Auxerre-Marseille sera donné le dimanche 29 novembre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour Auxerre-Marseille en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Marseille :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : C’est le moyen principal et le plus sûr. Vous pouvez consulter la billetterie officielle de l’AJ Auxerre pour acheter directement des billets à l’unité. La création d’un compte ou l’adhésion au club peut être nécessaire, notamment parce que les matches très demandés contre de grandes équipes comme Marseille sont souvent d’abord réservés aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels du club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Auxerre-Marseille en Ligue 1 ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Auxerre et Marseille :

1. Canaux officiels du club

Tribunes derrière les buts : Les prix commencent autour de 15 à 30 € pour les matches habituels, même si, pour les rencontres très demandées contre de grandes équipes comme Marseille, les premiers prix peuvent plutôt se situer autour de 35 à 50 € .

Les prix commencent autour de pour les matches habituels, même si, pour les rencontres très demandées contre de grandes équipes comme Marseille, les premiers prix peuvent plutôt se situer autour de . Places en angle et dans les secteurs intermédiaires : Les prix vont généralement de 40 à 75 € , selon le bloc et la vue.

Les prix vont généralement de , selon le bloc et la vue. Places le long du terrain : Les prix vont de 80 à plus de 120 € au tarif initial.

Les prix vont de au tarif initial. Offres VIP et hospitalités : Les prix vont généralement de 150 à plus de 250 € par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes hautes et revente classique : Les prix commencent autour de 50 à 110 € , selon la rapidité avec laquelle les places mises en vente initialement sont épuisées.

Les prix commencent autour de , selon la rapidité avec laquelle les places mises en vente initialement sont épuisées. Places classiques le long du terrain ou en angle à la revente : Les prix se situent généralement entre 110 et 160 € .

Les prix se situent généralement entre . Places haut de gamme en tribunes basses et secteurs très demandés : Les prix vont de 160 à plus de 250 €.

Auxerre-Marseille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Auxerre et de Marseille

Auxerre compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 face au Mans, après une victoire 3-1 sur le terrain du Havre. Auparavant, la défaite 4-1 contre Rennes a constitué le point bas de cette série, même si les succès face à Clermont Foot et Brest montrent qu’Auxerre est capable d’obtenir des résultats. Sur ces cinq matches, Auxerre a marqué 12 buts et en a encaissé 11.

Marseille a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son dernier résultat est une victoire 4-3 contre Le Havre en Ligue 1, dans un match où Marseille menait 4-0 avant de se faire peur en fin de rencontre. Ce succès a suivi une défaite 1-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa, même si une victoire 5-2 sur le terrain d’Angers plus tôt dans cette série avait démontré les qualités offensives de l’effectif. Marseille a marqué 14 buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Auxerre-Marseille : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Marseille s’est imposé 1-0 à domicile en Ligue 1. Sur leurs cinq dernières confrontations, Marseille compte trois victoires contre une pour Auxerre, ainsi qu’un nul. Mais le succès 3-0 d’Auxerre à domicile en février 2025 rappelle que l’issue de ce duel n’a rien d’acquis lorsqu’il se joue au stade de l’Abbé-Deschamps.