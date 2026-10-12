Auxerre reçoit Le Mans le dimanche 25 octobre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Le Mans aborde ce match en bonne forme après une victoire âprement disputée contre Lorient (2–1) et deux nuls sur le score de 2–2 face à Lens et à Brest. Historiquement, Auxerre a l’avantage dans les confrontations directes, avec trois victoires lors des cinq précédents matchs répertoriés contre Le Mans.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Auxerre-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Le coup d’envoi d’Auxerre-Le Mans sera donné le dimanche 25 octobre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour obtenir des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans au stade de l’Abbé-Deschamps :

1. Billetterie officielle de l’AJ Auxerre

Le moyen le plus direct consiste à passer par la billetterie officielle en ligne de l’AJ Auxerre. L’achat direct garantit des billets valables au prix officiel.

2. Guichets le jour du match

Si le match n’affiche pas complet à l’avance, les billets restants pourront être achetés directement aux guichets du stade de l’Abbé-Deschamps le jour du match. Il est toutefois fortement recommandé de réserver en ligne à l’avance.

3. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets mis en vente par des revendeurs. Les prix peuvent fluctuer selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans au stade de l’Abbé-Deschamps varie selon le point de vente et l’emplacement des places :

1. Billetterie officielle et vente initiale

Les billets achetés au prix officiel directement auprès du club coûtent généralement entre 15 € et 60 € , selon la tribune et la catégorie. Les places en hauteur derrière les buts sont par exemple les moins chères, tandis que celles des tribunes latérales centrales sont plus coûteuses.

2. Guichets du stade le jour du match

S’il reste des places invendues le jour du match, les billets aux guichets du stade coûtent généralement entre 15 € et 45 € .

3. Plateformes de revente de billets

Sur les plateformes de revente telles que StubHub , les billets les moins chers sont généralement proposés entre 50 € et 55 € , tandis que les annonces se situent en moyenne autour de 70 € à 80 € , selon l’emplacement des sièges et la demande.

Auxerre-Le Mans en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Auxerre et du Mans

Auxerre compte deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Brest le 20 septembre, après un succès 1-0 face à Nice. Lors de sa précédente série de défaites, le club s’est notamment incliné 5-2 contre Lens et 3-1 face à Angers, concédant 11 buts en trois matchs. Les deux victoires récentes laissent entrevoir une stabilisation, même si le bilan défensif sur l’ensemble de ces cinq rencontres reste préoccupant.

Le Mans compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lorient le 19 septembre. Le club a également fait match nul 2-2 face à Lens et à Brest en août. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Rennes, vainqueur 3-2. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Auxerre-Le Mans : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2020, lorsque Auxerre s’était imposé 1-0 sur le terrain du Mans en Ligue 2. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, Auxerre présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour Le Mans, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Les rencontres passées ont été dans l’ensemble disputées, avec notamment une victoire 3-1 du Mans en août 2012 et un succès 2-1 d’Auxerre à domicile en mars 2010.