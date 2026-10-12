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Comment obtenir des billets pour Auxerre contre Le Mans : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Auxerre affronte Le Mans en Ligue 1. Voici comment vous procurer vos billets.

Auxerre reçoit Le Mans le dimanche 25 octobre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Le Mans aborde ce match en bonne forme après une victoire âprement disputée contre Lorient (2–1) et deux nuls sur le score de 2–2 face à Lens et à Brest. Historiquement, Auxerre a l’avantage dans les confrontations directes, avec trois victoires lors des cinq précédents matchs répertoriés contre Le Mans.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Auxerre-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Le coup d’envoi d’Auxerre-Le Mans sera donné le dimanche 25 octobre 2026 au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre.

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Ligue 1 - Journée 8
Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour obtenir des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans au stade de l’Abbé-Deschamps :

1. Billetterie officielle de l’AJ Auxerre

  • Le moyen le plus direct consiste à passer par la billetterie officielle en ligne de l’AJ Auxerre. L’achat direct garantit des billets valables au prix officiel.

2. Guichets le jour du match

  • Si le match n’affiche pas complet à l’avance, les billets restants pourront être achetés directement aux guichets du stade de l’Abbé-Deschamps le jour du match. Il est toutefois fortement recommandé de réserver en ligne à l’avance.

3. Plateformes de revente de billets

  • Si les billets proposés par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets mis en vente par des revendeurs. Les prix peuvent fluctuer selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Le Mans au stade de l’Abbé-Deschamps varie selon le point de vente et l’emplacement des places :

1. Billetterie officielle et vente initiale

  • Les billets achetés au prix officiel directement auprès du club coûtent généralement entre 15 € et 60 €, selon la tribune et la catégorie. Les places en hauteur derrière les buts sont par exemple les moins chères, tandis que celles des tribunes latérales centrales sont plus coûteuses.

2. Guichets du stade le jour du match

  • S’il reste des places invendues le jour du match, les billets aux guichets du stade coûtent généralement entre 15 € et 45 €.

3. Plateformes de revente de billets

  • Sur les plateformes de revente telles queStubHub, les billets les moins chers sont généralement proposés entre 50 € et 55 €, tandis que les annonces se situent en moyenne autour de 70 € à 80 €, selon l’emplacement des sièges et la demande.

Auxerre-Le Mans en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Auxerre et du Mans

Auxerre compte deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Brest le 20 septembre, après un succès 1-0 face à Nice. Lors de sa précédente série de défaites, le club s’est notamment incliné 5-2 contre Lens et 3-1 face à Angers, concédant 11 buts en trois matchs. Les deux victoires récentes laissent entrevoir une stabilisation, même si le bilan défensif sur l’ensemble de ces cinq rencontres reste préoccupant.

Le Mans compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lorient le 19 septembre. Le club a également fait match nul 2-2 face à Lens et à Brest en août. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Rennes, vainqueur 3-2. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

AJA

AJA - Forme

OL
D3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
D4-1
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LEM

LEM - Forme

NCE
N1-1
RCL
N2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
PSG
D3-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Auxerre-Le Mans : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2020, lorsque Auxerre s’était imposé 1-0 sur le terrain du Mans en Ligue 2. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, Auxerre présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour Le Mans, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Les rencontres passées ont été dans l’ensemble disputées, avec notamment une victoire 3-1 du Mans en août 2012 et un succès 2-1 d’Auxerre à domicile en mars 2010.

Face à face

AJ AuxerreNulLe Mans
3
1
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Le Mans
LEM
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AJA
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LEM
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LEM
1
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Ligue 2
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LEM
3
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AJA
1
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Ligue 1
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AJ Auxerre
AJA
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Le Mans
LEM
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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