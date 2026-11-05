La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour alors que l’Autriche s’apprête à accueillir la République d’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz. Les deux sélections européennes se disputent des points précieux pour la montée dans une phase de groupes compétitive.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les dates du match, les catégories de prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Autriche-Irlande en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

L’Autriche affronte l’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz. L’heure officielle du coup d’envoi reste à confirmer dans les programmes de votre région.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Où acheter des billets pour Autriche-Irlande ?

Les billets officiels sont distribués par OETicket, partenaire officiel de la Fédération autrichienne de football pour la billetterie, qui gère la vente au grand public des matches internationaux à domicile. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire rapidement sur la plateforme afin d’obtenir des places dès l’ouverture de la vente au public.

Si tous les billets mis en vente initialement sont écoulés ou si certaines tribunes ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution de rechange.

Combien coûtent les billets pour Autriche-Irlande ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match sont proposés à partir de 48 € dans les tribunes accessibles au grand public de la Raiffeisen Arena.

Lorsque les billets initialement mis en vente sont épuisés, les prix d’entrée sur les plateformes de revente comme StubHub débutent autour de 269 €.

Autriche-Irlande en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Autriche et de l’Irlande

L’Autriche aborde ce match avec un bilan récent contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 contre l’Espagne en Coupe du monde. Elle s’était également inclinée 2-0 face à l’Argentine lors de la phase de groupes. Le temps fort de cette série a été une victoire 3-1 contre la Jordanie. L’Autriche a aussi fait preuve de résistance lors d’un nul 3-3 face à l’Algérie, un match à six buts qui a mis en évidence à la fois son potentiel offensif et sa fragilité défensive.

Les cinq derniers matches de l’Irlande dessinent un tableau plus régulier. L’équipe de Hallgrimsson a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette période. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Canada lors d’un match amical de préparation au tournoi. Sa victoire 5-0 face à la Grenade reste sa prestation la plus convaincante, tandis qu’un nul vierge contre la Macédoine du Nord et une courte victoire 1-0 face au Qatar témoignent d’une équipe difficile à faire céder.

Autriche-Irlande : les confrontations récentes

Les confrontations récentes entre les deux équipes sont serrées. Leur dernier duel s’est achevé sur un nul 1-1 à Dublin, lors des qualifications pour la Coupe du monde en juin 2017, un résultat à l’image de l’équilibre de cette affiche. Sur leurs quatre rencontres les plus récentes, aucune des deux équipes n’a pris l’ascendant : une victoire pour l’Autriche, une pour l’Irlande et deux matches nuls. Les buts ont été répartis assez équitablement sur cette série, ce qui confirme que ces rencontres se terminent rarement avec un écart confortable.