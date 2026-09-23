Comment obtenir des billets pour Autriche-Irlande : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Ligue des nations de l’UEFA est de retour, avec l’Autriche qui s’apprête à recevoir la République d’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz. Les deux sélections européennes se disputent de précieux points pour la promotion dans une phase de groupes compétitive.

GOAL vous livre tous les détails essentiels concernant les dates de la rencontre, les catégories de prix des billets et les étapes à suivre pour réserver vos places.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Autriche - Irlande en Ligue des nations B de l’UEFA ?

L’Autriche affronte l’Irlande à la Raiffeisen Arena de Linz, et l’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée dans vos programmes locaux.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Où acheter des billets pour Autriche - Irlande ?

Les billets officiels principaux pour le match sont distribués par OETicket, le partenaire officiel de billetterie de la Fédération autrichienne de football, qui gère les mises en vente standards destinées au grand public pour les matches internationaux à domicile. Les supporters doivent s’inscrire tôt sur la plateforme afin de sécuriser des places standard dès l’ouverture de la vente au public.

Si les contingents principaux sont totalement épuisés ou si certains secteurs deviennent indisponibles sur le site officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo sont la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Autriche - Irlande ?

Les billets standards pour un match, sur le portail officiel de billetterie, commencent à 48 € pour les sections classiques en admission générale à la Raiffeisen Arena.

Les prix d’entrée sur le marché secondaire, sur des plateformes comme Ticombo, commencent aux alentours de 269 € lorsque les contingents standard du marché principal sont épuisés.

Autriche - Irlande en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Autriche - Irlande

L’Autriche aborde ce match avec un bilan récent mitigé, avec deux victoires lors de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 contre l’Espagne à la Coupe du monde, et la sélection s’est aussi inclinée 2-0 face à l’Argentine pendant la phase de groupes. Le point fort de cette série a été une victoire 3-1 contre la Jordanie, et elle a également montré de la résilience lors d’un nul 3-3 contre l’Algérie, un match à six buts qui a souligné à la fois sa menace offensive et sa vulnérabilité défensive.

Les cinq derniers matches de l’Irlande racontent une histoire plus régulière. L’équipe de Hallgrimsson a gagné deux fois, fait deux nuls et perdu une fois sur cette série, son résultat le plus récent étant un nul 1-1 contre le Canada lors d’un match amical de préparation au tournoi. Une victoire 5-0 contre la Grenade ressort comme sa performance la plus marquante, tandis qu’un nul sans but contre la Macédoine du Nord et un succès étriqué 1-0 contre le Qatar reflètent une équipe difficile à déstabiliser.

Autriche - Irlande : historique récent des confrontations directes

L’historique récent entre ces deux sélections est serré. Leur dernière confrontation s’est terminée sur un score de 1-1 à Dublin, lors des qualifications pour la Coupe du monde en juin 2017, un résultat qui reflétait la nature compétitive de cette affiche. Sur les quatre rencontres les plus récentes, aucune des deux équipes n’a dominé, l’Autriche comptant une victoire, l’Irlande une autre, et deux matches s’achevant sur un nul. Les buts ont été répartis de manière assez équilibrée sur l’ensemble de la série, ce qui renforce l’idée qu’il s’agit d’une affiche qui produit rarement un écart confortable.