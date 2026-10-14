Augsbourg reçoit Fribourg le samedi 31 octobre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Historiquement, les confrontations entre les deux équipes sont globalement serrées, même si Fribourg possède un léger avantage avec davantage de victoires toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier match de championnat, en janvier 2026, les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire nul 2-2 à la WWK Arena, après qu’Augsbourg a laissé filer l’avantage pris en début de seconde période.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Augsbourg-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Augsbourg et Fribourg ?

Le coup d’envoi d’Augsbourg-Fribourg sera donné le samedi 31 octobre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 10:30 WWK Arena

Comment acheter des billets pour Augsbourg-Fribourg en Bundesliga ?

Plusieurs possibilités s’offrent à ceux qui souhaitent obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le FC Augsbourg et le SC Fribourg à la WWK Arena, des canaux officiels des clubs aux plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du FC Augsbourg : Acheter directement sur le site officiel du club hôte ou auprès de son service client est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial. Pour un match, les tarifs se situent généralement autour de 16 € à 18 € en places debout et augmentent selon la catégorie de siège (des catégories 1 à 3) et la catégorie tarifaire de la rencontre.

Canaux officiels du SC Fribourg : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, le mieux est de consulter la billetterie officielle de Fribourg pour les places attribuées au secteur réservé à ses supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Augsbourg-Fribourg en Bundesliga ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre Augsbourg et Fribourg varie selon que vous les achetez au prix initial auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places debout : Les billets au tarif normal coûtent entre 16 € et 18 € , et les billets à tarif réduit sont proposés entre 14 € et 16 € .

Catégorie 3 (tribunes A, Y, Z) : Les billets au tarif normal coûtent entre 20 € et 49 € selon la catégorie tarifaire du match, tandis que les tarifs enfants et réduits se situent autour de 10 € à 46 € .

Catégorie 2 (tribunes B, C, P, Q) : Les billets au tarif normal coûtent entre 25 € et 58 € , contre 10 € à 54 € pour les tarifs enfants et réduits.

Catégorie 1b (tribunes D, H, R, V) : Les tarifs normaux vont de 31 € à 66 € , et les tarifs réduits de 20 € à 62 € .

Catégorie 1a (tribunes S, T, U, au centre de la tribune latérale) : Les places centrales haut de gamme coûtent entre 39 € et 75 € , tandis que les places à tarif réduit ou à visibilité limitée vont de 23 € à 71 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Prix de départ à la revente : Les billets disponibles les moins chers commencent généralement autour de 30 € à 35 € pour des places en tribune haute ou offrant une vue depuis un côté court ou derrière un but.

Prix moyens à la revente : Les places classiques, notamment en tribune latérale, coûtent généralement entre 45 € et 110 € en moyenne.

Places haut de gamme ou très demandées : Les places dans les espaces d’hospitalité haut de gamme, les sièges centraux en tribune basse ou les billets très demandés à la dernière minute peuvent coûter nettement plus cher à mesure que le jour du match approche.

Augsbourg-Fribourg en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Augsbourg et de Fribourg

Augsbourg compte deux victoires, un nul et une défaite lors de ses quatre derniers matchs de Bundesliga. Son succès contre Energie Cottbus en Coupe d’Allemagne figure également parmi ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat est une défaite 3-2 à domicile face au Werder Brême, après un nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen et une victoire 4-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Augsbourg a inscrit 10 buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matchs.

Fribourg affiche une forme récente particulièrement solide. Le club a remporté trois de ses quatre derniers matchs de Bundesliga et fait un nul, le seul accroc étant un 2-2 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Son dernier succès en championnat est une large victoire 5-0 contre le Borussia Moenchengladbach. Fribourg avait également battu le Werder Brême 4-1 plus tôt dans cette série. Sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Fribourg a marqué 16 buts et en a encaissé quatre.

Augsbourg-Fribourg : Les dernières confrontations

Leur dernière confrontation s’est soldée par un nul 2-2 à la WWK Arena en janvier 2026. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Augsbourg s’est imposé deux fois, Fribourg une fois, et deux matchs se sont terminés sur un nul. Augsbourg a gagné 3-1 sur le terrain de Fribourg en août 2025, tandis que la seule victoire de Fribourg dans cette série remonte à octobre 2024, avec un succès 3-1 à domicile.