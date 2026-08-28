Comment obtenir des billets pour Augsbourg - Bayer Leverkusen : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Augsbourg affronte le Bayer Leverkusen le samedi 12 septembre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Augsbourg cherchera à reproduire ses récents succès face à Leverkusen, après avoir remporté ses deux confrontations directes en Bundesliga lors de la saison 2025-26. De son côté, le Bayer Leverkusen visera à faire parler sa qualité à l’extérieur et à prendre trois points cruciaux loin de ses bases en début de saison de championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Augsbourg vs Bayer Leverkusen se déroule à la WWK Arena d’Augsbourg, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 09:30 WWK Arena

Comment acheter des billets pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Les billets du FC Augsbourg et du Bayer 04 Leverkusen peuvent être achetés directement via les portails de billetterie officiels des clubs et des partenaires autorisés :

Billetterie officielle du FC Augsbourg : Disponible sur le site officiel du FC Augsbourg (fcaugsburg.de) via son portail de billetterie, qui constitue le vendeur principal et le plus fiable pour les matches disputés à la WWK Arena.

Portail de billetterie visiteurs du Bayer 04 Leverkusen : Accessible via le site officiel du Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), spécifiquement pour les membres vérifiés du club de Leverkusen et les supporters du parcage visiteurs.

Guichets de la WWK Arena : Guichets sur place au stade d’Augsbourg, sous réserve de disponibilité le jour du match si la rencontre n’est pas complètement à guichets fermés.

Plateformes de revente secondaires : Des places de marché secondaires comme StubHub, qui regroupent des billets proposés par des vendeurs tiers si le quota officiel est épuisé.

Combien coûtent les billets pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga FC Augsbourg vs Bayer Leverkusen varient selon la catégorie et le canal d’achat :

Tarifs officiels des clubs (prix facial)

Places debout (Ultras / supporters locaux) : Environ 12 £ à 15 £ (15 € à 17 €)

Tribune sud / derrière le but : Environ 21 £ à 38 £ (25 € à 45 €)

Catégories 2 et 3 (tribunes latérales / virages) : Environ 27 £ à 44 £ (32 € à 52 €)

Catégorie 1 (Gegengerade / axe central latéral) : Environ 38 £ à 58 £ (45 € à 69 €)

Prix du marché secondaire de revente

Prix de départ : Disponibles à partir de 30 £ sur des places de marché secondaires comme StubHub.

Prix moyen à la revente : Se situe entre 45 £ et 110 £ selon la proximité du siège, l’emplacement dans le bloc et la demande de dernière minute.

Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Augsbourg vs Bayer Leverkusen

Augsbourg aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en DFB-Pokal sur le terrain d’Energie Cottbus le 22 août, après une lourde défaite 4-0 contre Leeds United en match amical de pré-saison. Plus tôt durant l’été, Augsbourg a battu Sassuolo 3-2 et écrasé le club de division inférieure du SC Schwaz 15-0, même si une défaite 5-2 contre Bournemouth figure aussi au bilan. Sur ces cinq matches, Augsbourg a marqué 20 buts et en a encaissé 11.

Les cinq derniers matches de Leverkusen ont produit quatre victoires et une défaite. Le plus récent a été un succès autoritaire 4-0 en DFB-Pokal sur le terrain du Wehen Wiesbaden le 22 août. Le club a aussi battu Newcastle United 2-1 et Séville 2-1 en pré-saison, tandis que sa seule défaite est intervenue contre Nottingham Forest, vainqueur 2-1 le 12 août. Leverkusen a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé quatre, dont deux matches sans encaisser de but.

Augsbourg vs Bayer Leverkusen : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 18 avril 2026, quand Augsbourg s’est imposé 2-1 sur le terrain de Leverkusen en Bundesliga. Avant cela, Augsbourg avait également remporté le match retour en décembre 2025, en battant Leverkusen 2-0 à la WWK Arena. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Augsbourg en a gagné deux, Leverkusen en a gagné deux, et un match s’est terminé par une victoire 2-0 de Leverkusen à domicile en avril 2025. Le bilan des confrontations sur ces cinq matches est équilibré, les deux équipes ayant montré qu’elles pouvaient s’imposer sur le terrain de l’autre.