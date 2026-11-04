L’Atlético Madrid reçoit Viking le mercredi 25 novembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

Le club espagnol aborde la phase de ligue avec l’ambition de tirer parti de sa grande expérience européenne au Riyadh Air Metropolitano. De son côté, le club norvégien Viking doit faire face aux exigences du classement élargi de la Ligue des champions, où figurent des poids lourds du continent.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Atlético Madrid-Viking, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Atlético Madrid-Viking en Ligue des champions ?

Atlético Madrid-Viking débutera au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, le mercredi 25 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético Madrid-Viking en Ligue des champions ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre l’Atlético Madrid et Viking :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel de l’Atlético Madrid pour connaître les modalités de vente au grand public, l’accès réservé aux membres du club et les disponibilités dans les tribunes des supporters locaux au Riyadh Air Metropolitano.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, des places standard sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue des champions une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Atlético Madrid-Viking en Ligue des champions ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre l’Atlético Madrid et Viking FK :

1. Canaux officiels du club

Places standard (catégories 2 à 4) : de 55 € à 150 €, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade.

de 55 € à 150 €, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade. Places premium / catégorie 1 : de 160 € à 300 € pour des places offrant une vue privilégiée le long du terrain et dans les tribunes basses.

de 160 € à 300 € pour des places offrant une vue privilégiée le long du terrain et dans les tribunes basses. Offres VIP et prestations d’hospitalité : de 320 € à plus de 500 €, selon le niveau des prestations d’accueil et de restauration incluses le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribunes hautes / places standard : de 45 € à 95 € pour des places en tribune haute offrant une vue panoramique.

de 45 € à 95 € pour des places en tribune haute offrant une vue panoramique. Tribunes intermédiaires / vue latérale : de 100 € à 240 € pour une vue équilibrée depuis les côtés du terrain.

de 100 € à 240 € pour une vue équilibrée depuis les côtés du terrain. Tribunes basses et secteurs premium : de 250 € à plus de 380 € pour des places proches du terrain et dans les secteurs les plus demandés.

de 250 € à plus de 380 € pour des places proches du terrain et dans les secteurs les plus demandés. Revente de places VIP et de prestations d’hospitalité : de 350 € à plus de 550 €, selon la demande sur le marché secondaire.

Atlético Madrid-Viking en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Atlético Madrid et de Viking

L’Atlético Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait un match nul. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain du VfB Stuttgart en Ligue des champions, où il est revenu au score pour prendre un point. Auparavant, il avait battu l’Espanyol 1-0 en Liga et Manchester United 2-0 en Coupe d’Europe. Sur ces cinq matches, l’Atlético a inscrit six buts et en a encaissé deux.

Viking a remporté trois de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi une défaite. Lors de sa dernière sortie, il s’est incliné 3-1 face à Aston Villa en Ligue des champions. Auparavant, il avait fait match nul 3-3 contre le Bayern Munich en Coupe d’Europe et battu Fredrikstad 3-2 en Eliteserien. Viking a inscrit neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Atlético Madrid-Viking : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur de précédentes confrontations entre l’Atlético Madrid et Viking. Le match de vendredi au Riyadh Air Metropolitano sera la première rencontre officielle entre les deux clubs.