Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Real Madrid : prix en Liga, informations sur le derby madrilène, ventes de dernière minute et plus encore

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Qu’est-ce que le derby de Madrid ?

L’Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison 2026/27 de Liga, l’une des affiches les plus férocement disputées du football mondial.

L’Atletico aborde ce choc après une campagne vraiment solide sous les ordres de Diego Simeone, avec une place en demi-finales de la Ligue des champions et en finale de la Copa del Rey la saison dernière, tandis que le Real Madrid arrive avec un nouvel entraîneur principal, Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets officiels sont généralement disponibles via la billetterie du club de l’Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby de Madrid fait systématiquement partie des deux billets les plus difficiles à obtenir de la saison par les canaux officiels, avec El Clasico. La demande des deux camps de supporters, à laquelle s’ajoutent les fans neutres désireux de voir Mbappe et ses coéquipiers de près, fait que les contingents disponibles disparaissent généralement extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité affichée, du Real Madrid en reconstruction de Mourinho à une équipe de l’Atletico qui a réalisé un beau parcours européen la saison dernière, il est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place, plutôt que risquer de passer à côté, de réserver tôt sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l’Atletico Madrid figurent généralement parmi les options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix du derby de Madrid se situent bien au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match classique de Liga, l’entrée générale au Riyadh Air Metropolitano peut démarrer autour de 30 euros, tandis que les places premium et les sièges en tribunes latérales grimpent bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de cette stature, cependant, il faut s’attendre à des prix de départ nettement plus élevés, les billets les moins chers représentant le meilleur point d’entrée pour les supporters qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d’envoi.

Sur le marché secondaire, les prix du derby de Madrid augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d’envoi à mesure que la disponibilité se réduit, donc réserver tôt via StubHub est la meilleure façon d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les abonnements à l’Atletico Madrid vont d’environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l’ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

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