L'Atlético de Madrid affronte Osasuna le mercredi 16 septembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

Historiquement, l'Atlético de Madrid possède un avantage majeur dans cette affiche, avec 20 victoires lors de ses précédentes confrontations directes contre Osasuna. Leur rencontre la plus récente, en mai 2026, s'est terminée par une victoire 2-1 durement acquise de l'Atlético de Madrid au stade El Sadar.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Atlético de Madrid - Osasuna en Liga ?

Atlético de Madrid - Osasuna se joue au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, avec les détails de l'heure officielle du coup d'envoi indiqués ci-dessus.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 13:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético de Madrid - Osasuna en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Liga entre l'Atlético de Madrid et Osasuna au Riyadh Air Metropolitano par plusieurs moyens :

Site officiel du club : L'option principale et la plus sûre est le site officiel de l'Atlético de Madrid. Les billets sont généralement mis en vente pour les non-membres après une fenêtre de priorité réservée aux socios.

Places de marché secondaires et agrégateurs : Des plateformes telles que StubHub regroupent des billets revendus par des vendeurs.

Agences de voyage autorisées : Des entreprises comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le match ainsi que des offres hospitalité.

Guichets du stade : Le jour du match, sous réserve de disponibilité, les billets restants peuvent être achetés directement aux billetteries situées au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

Combien coûtent les billets pour Atlético de Madrid - Osasuna en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga Atlético de Madrid - Osasuna au Riyadh Air Metropolitano varient selon la catégorie de place et la plateforme d'achat :

Places d'entrée de gamme / tribune haute : Les billets standard en admission générale commencent à environ 30 € à 45 € .

Catégorie intermédiaire / angles et derrière les buts : Les places de catégorie moyenne coûtent généralement entre 50 € et 85 € .

Places premium et tribune principale : Les places basses sur le côté et les emplacements à vue premium vont de 90 € à 160 €+ .

Packages VIP et hospitalité : L'accès officiel à l'hospitalité le jour du match commence généralement autour de 220 €+ par billet.

Places de marché secondaires et agrégateurs

Les principales plateformes secondaires d'échange de billets, comme StubHub. Les prix de revente sont soumis à la demande du marché. Pour les affiches à forte demande, les tarifs sur ces plateformes peuvent être nettement supérieurs à leur valeur faciale, même si les matches standard hors derby proposent généralement des options à partir de 35 € à 50 €.

Atlético de Madrid - Osasuna en Liga : Tout ce qu'il faut savoir

Forme de l'Atlético de Madrid et d'Osasuna

L'Atlético de Madrid a enregistré une victoire, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, dont deux résultats obtenus lors de matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente a été un nul 2-2 contre Villarreal en Liga le 23 août, tandis que son précédent résultat en championnat était une victoire 2-0 contre Malaga le 19 août. L'Atlético a battu Marseille 2-1 en amical, mais s'est incliné 3-1 contre Manchester City et 2-1 contre Manchester United pendant la pré-saison. Sur ces cinq matches, il a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Osasuna compte deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec un nul. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 contre Levante en Liga le 24 août. Osasuna s'est incliné 0-2 contre Al-Ain et 2-1 contre le SSC Napoli en amical, mais a enchaîné deux victoires contre Norwich City et Ipswich Town pendant sa préparation de pré-saison. Osasuna a marqué trois buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Atlético de Madrid - Osasuna : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 12 mai 2026, quand Osasuna recevait l'Atlético de Madrid et s'est incliné 1-2. Avant cela, l'Atlético s'était imposé 1-0 à domicile contre Osasuna en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, l'Atlético de Madrid s'est imposé à trois reprises, tandis qu'Osasuna a remporté une victoire, avec un autre succès également pour Osasuna en mai 2025 lorsqu'il a battu l'Atlético 2-0 à domicile. La plus lourde défaite de l'Atlético sur cette série remonte à mai 2024, quand Osasuna l'a battu 4-1 au Metropolitano.