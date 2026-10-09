Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Manchester United : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Atlético de Madrid vs Manchester United en Ligue des champions ?

L'Atlético de Madrid affronte Manchester United au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, avec un coup d'envoi prévu à 15 h 00 ET.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid vs Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Atlético de Madrid vs Manchester United

L'Atlético de Madrid a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-0 contre la Real Sociedad en Liga, mais elle faisait suite à deux défaites consécutives contre Liverpool en Ligue des champions et l'Athletic Club en championnat. L'Atlético a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches, ce qui reflète une équipe capable d'apporter du danger offensivement, mais présentant des vulnérabilités défensives ces dernières semaines.

Manchester United a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Manchester City dans le derby de Premier League, un match entouré d'une importante controverse liée à la VAR. La meilleure performance récente de United est intervenue lors d'une victoire 5-2 contre Ipswich Town, et le club a également décroché un succès 4-0 face à Sabah FK en Ligue des champions. L'équipe a marqué 11 buts et en a encaissé cinq sur cette période, même si son irrégularité dans les différentes compétitions constitue une tendance claire.

Atlético de Madrid vs Manchester United : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs était un match amical de pré-saison en août 2026, remporté 2-1 par Manchester United. Dans les rencontres compétitives, l'Atlético de Madrid a eu l'avantage, remportant les deux manches de leur huitième de finale de Ligue des champions 2021-2022, qui comprenait un nul 1-1 au Metropolitano et une victoire 1-0 à Old Trafford. Sur les quatre dernières confrontations enregistrées, l'Atlético compte trois victoires contre une pour United, les deux équipes ayant chacune marqué cinq buts au total.

Classement de Atlético de Madrid vs Manchester United

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