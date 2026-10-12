Atletico Madrid reçoit Deportivo de A Coruna le samedi 24 octobre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

Les deux équipes se sont récemment affrontées en Coupe du Roi, en janvier 2026. Antoine Griezmann avait inscrit le but décisif lors de la victoire 1-0 de l’Atlético. Leur prochain rendez-vous en Liga, au Riyadh Air Metropolitano, marquera un nouveau chapitre de cette rivalité historique, alors que les deux clubs chercheront à prendre des points précieux lors de la saison 2026-2027.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna en Liga ?

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour Atlético Madrid contre Deportivo de La Coruña au Riyadh Air Metropolitano :

1. Canaux officiels du club

Site officiel de l’Atlético Madrid : C’est l’option la plus sûre et la plus directe. Les socios du club bénéficient généralement d’un accès prioritaire, puis les places restantes sont mises en vente auprès du grand public.

Billetterie du stade (Taquillas) : Vous pouvez acheter les billets encore disponibles pour le grand public directement aux guichets du Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, dans les jours précédant le match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna en Liga ?

Les prix des billets pour ce match au Riyadh Air Metropolitano varient selon l’emplacement des sièges et le lieu d’achat :

1. Canaux officiels du club

Places ordinaires (prix initial) : Les billets standards pour ce match coûtent généralement à partir de 35 à 45 € pour les places situées dans les tribunes supérieures derrière les buts (Fondo Norte / Fondo Sur).

Places en tribunes latérales : Les places dans les tribunes latérales supérieures et inférieures (Lateral Este / Lateral Oeste) coûtent généralement de 60 à 110 € .

Places premium : Les rangées centrales inférieures, proches de la pelouse, coûtent entre 120 et 180 € .

Réduction pour les socios et les membres du club : Les socios bénéficient généralement d’une réduction de 10 % à 20 % sur les prix initiaux proposés au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places les moins chères disponibles : Sur les plateformes de revente, les premiers prix se situent généralement entre 40 et 75 € .

Prix moyen : Le prix moyen des billets standards hors VIP se situe entre 150 et 185 € .

VIP et prestations d’accueil : Les formules officielles donnant accès aux espaces d’accueil et aux salons commencent aux alentours de 250 à plus de 450 € .

Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Atletico Madrid et de Deportivo de A Coruna

Atletico Madrid aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, le club a décroché une victoire 2-1 âprement disputée contre le Real Madrid dans le derby de Liga, confirmant sa capacité à répondre présent dans les moments importants. Plus tôt dans cette série, l’équipe de Simeone s’était montrée encore plus convaincante en inscrivant quatre buts sans en encaisser contre Osasuna, puis en s’imposant 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Ces deux victoires consécutives en championnat, avant le succès dans le derby, témoignent d’une véritable régularité devant le but. Ses seules défaites sur cette période ont été concédées contre Liverpool en Ligue des champions et l’Athletic Bilbao en Liga. Sur ces cinq matches, Atletico Madrid a montré sa capacité à marquer beaucoup de buts tout en restant compétitif au plus haut niveau.

Deportivo présente un bilan plus contrasté avant cette rencontre, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par un nul 1-1 sur le terrain du Real Betis, dans la continuité d’une série où l’équipe a davantage arraché des points qu’elle ne s’est imposée avec autorité. Le temps fort de ses dernières rencontres a été sa victoire 3-2 à Villarreal, qui a montré sa capacité à se montrer dangereux en contre-attaque. Deportivo s’est également incliné 1-0 contre Séville et a fait match nul 1-1 avec Getafe, ce qui laisse entrevoir une équipe qui peine à dominer ses adversaires, mais qui ne se laisse pas battre facilement.

Atletico Madrid contre Deportivo de A Coruna : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi, en janvier 2026, quand Atletico Madrid s’est imposé 1-0 sur le terrain de Deportivo de A Coruna. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Atletico Madrid a dominé, avec quatre victoires, un nul et aucune défaite. Deportivo n’a pas encore battu Atletico Madrid parmi ces rencontres, et le score cumulé de ces matches reflète l’écart de niveau entre les deux équipes.