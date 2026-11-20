L’Atlético de Madrid reçoit Valence le dimanche 13 décembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

Leurs dernières confrontations en Liga ont donné lieu à des batailles tactiques serrées, souvent décidées par un seul but, qui mettent en évidence l’organisation défensive caractéristique de Diego Simeone. Les deux équipes cherchant constamment à se qualifier pour une compétition européenne, chaque rencontre de championnat pèse lourd dans leurs ambitions en haut du classement de Liga.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Atlético de Madrid contre Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Atlético de Madrid contre Valence en Liga ?

Le coup d’envoi d’Atlético de Madrid contre Valence sera donné le dimanche 13 décembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético de Madrid contre Valence en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre l’Atlético de Madrid et Valence :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels des clubs (site officiel de l’Atlético de Madrid) : Pour les matches à domicile disputés au Riyadh Air Metropolitano, acheter directement sur la billetterie officielle de l’Atlético de Madrid est la méthode la plus sûre et la plus fiable.

Pour les matches à domicile disputés au Riyadh Air Metropolitano, acheter directement sur la billetterie officielle de l’Atlético de Madrid est la méthode la plus sûre et la plus fiable. Canaux officiels des clubs (site officiel du Valence CF) : Si le match se joue à l’extérieur, au stade de Mestalla, les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel du Valence CF. Une section précise est généralement réservée aux supporters visiteurs, avec une organisation possible auprès de la billetterie de l’un ou l’autre club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Atlético de Madrid contre Valence en Liga ?

Voici les différentes fourchettes de prix pour le prochain match de Liga entre l’Atlético de Madrid et Valence :

1. Canaux officiels des clubs

Places grand public (gradins supérieurs et tribunes latérales) : Les prix commencent généralement autour de 40 à 55 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places de catégorie standard (Fondo / tribunes derrière les buts) : Les prix se situent généralement entre 50 et 85 € .

Les prix se situent généralement entre . Places officielles en tribune latérale et places premium : Les prix se situent généralement entre 90 et 150 € .

Les prix se situent généralement entre . Formules VIP et hospitalité : Les prix commencent autour de 120 à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub. Les billets y sont proposés à des prix qui varient selon la demande :

Prix de départ à la revente : Ils commencent généralement autour de 45 à 60 € .

Ils commencent généralement autour de . Prix moyen sur le marché de la revente : Il se situe en moyenne entre 80 et 130 € .

Il se situe en moyenne entre . Places VIP ou en tribune latérale à la revente : Les prix peuvent aller de 120 € à plus de 300 €.

Atlético de Madrid contre Valence en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Atlético de Madrid et de Valence

L’Atlético de Madrid a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite à domicile contre Barcelone (1-2) en Liga, après un revers face au Bayern Munich (0-2) en Ligue des champions. Parmi les résultats positifs de cette série figurent une victoire à l’extérieur contre Levante (2-0) et un succès à domicile face au Deportivo La Corogne (1-0). L’Atlético a marqué quatre buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Valence compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 6-0 contre Tavernes de la Valldigna en Coupe du Roi, mais ses résultats en championnat racontent une autre histoire. Auparavant, Valence avait perdu 0-3 contre le Real Madrid à Mestalla, battu Elche 1-0 à l’extérieur, perdu 1-2 face à Villarreal et fait match nul 0-0 contre l’Athletic Bilbao. Valence a marqué huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches, même si son bilan en championnat sur cette période est nettement moins fourni.

Atlético de Madrid contre Valence : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Liga le 2 mai 2026 : Valence recevait l’Atlético de Madrid et s’est incliné 0-2. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Atlético de Madrid possède un net avantage avec quatre victoires, contre aucune pour Valence, et un nul. Leur dernier affrontement au Riyadh Air Metropolitano, en décembre 2025, s’est terminé sur une victoire 2-1 de l’Atlético.