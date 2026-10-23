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Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid-Bayern Munich : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Atlético de Madrid affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern Munich a l’avantage avec trois victoires, contre une pour l’Atlético et un match nul.

L’Atlético Madrid aborde cette rencontre après des résultats contrastés en championnat et en Europe, tandis que le Bayern Munich affiche une forme dominante toutes compétitions confondues et a inscrit de nombreux buts lors de ses dernières sorties.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Atlético Madrid-Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich ?

Le match entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich débutera le mardi 3 novembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

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Ligue des Champions - Journée 4
Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, plusieurs canaux de vente s’offrent à vous :

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter la billetterie en ligne officielle de l’Atlético Madrid, club qui reçoit, ou celle du Bayern Munich. Les billets vendus directement par les clubs sont généralement proposés en priorité à leurs membres, au prix officiel. Toutefois, pour une affiche aussi demandée, ils se vendent souvent rapidement ou nécessitent une adhésion au club.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, des billets d’entrée standard sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich ?

Le prix des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Billetteries officielles des clubs

  • Catégorie 1 : de 160 à 300 €
  • Catégorie 2 : de 150 à 280 €
  • Catégorie 3 : de 140 à 250 €
  • Catégorie 4 : de 140 à 250 €
  • Places VIP / prestations d’accueil : de 500 à 1 000 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Tribune haute / entrée standard : de 130 à 145 €
  • Tribune intermédiaire / places de catégories 2 et 3 : de 180 à 250 €
  • Places de choix en tribune basse : de 250 à plus de 400 €
  • Formules VIP et prestations d’accueil : de 320 à plus de 500 €

Atlético Madrid-Bayern Munich en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich

L’Atlético Madrid aborde ce match avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le Real Madrid en Liga, le 20 septembre, après un succès 4-0 face à Osasuna et une victoire 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Ces trois victoires ont été contrebalancées par une défaite 2-1 contre Liverpool en Ligue des champions et un revers 3-0 face à l’Athletic Bilbao en Liga. Sur ces cinq matches, l’Atlético a marqué 10 buts et en a encaissé sept.

Le Bayern Munich affiche une forme dominante, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 7-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga, le 18 septembre. Le club a également battu Bodoe/Glimt 5-0 en Ligue des champions. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un match nul 0-0 sur le terrain de Schalke 04 en Bundesliga. Le Bayern a inscrit 15 buts lors de ces cinq rencontres, sans en encaisser aucun.

ATM

ATM - Forme

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
N1-1
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCB

FCB - Forme

FCU
V7-0
FCA
N2-2
VIK
N3-3
RBL
V6-1
ARS
N2-2
But marqué (encaissé)
20/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Atlético Madrid-Bayern Munich : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue des champions le 1er décembre 2020, lorsque l’Atlético Madrid et le Bayern Munich ont fait match nul 1-1 au Metropolitano. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour l’Atlético et un match nul. Le Bayern a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces rencontres, dont une victoire 4-0 contre l’Atlético en Ligue des champions en octobre 2020.

Face à face

Atlético MadridNulBayern Munich
1
1
3
Ligue des Champions
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Atlético Madrid
ATM
1
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Bayern Munich
FCB
1
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Ligue des Champions
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Bayern Munich
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Atlético Madrid
ATM
0
FDM
Ligue des Champions
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Bayern Munich
FCB
1
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Atlético Madrid
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Ligue des Champions
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Atlético Madrid
ATM
1
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FCB
0
FDM
Ligue des Champions
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Bayern Munich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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