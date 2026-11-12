L’Athletic Bilbao reçoit le Real Madrid le dimanche 6 décembre 2026 au stade San Mamés, à Bilbao.

Leur dernière rencontre en championnat remonte à mai 2026 et s’est soldée par une victoire 4-2 du Real Madrid. Le club madrilène a pris le dessus lors de leurs récentes confrontations, même si les matches entre ces rivaux historiques sont régulièrement disputés et riches en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao-Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Athletic Bilbao-Real Madrid en Liga ?

Athletic Bilbao-Real Madrid aura lieu au stade San Mamés, à Bilbao, le dimanche 6 décembre 2026.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao-Real Madrid en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel ou au guichet de l’Athletic Bilbao pour les places dans les tribunes réservées au club à domicile, ou passer par les canaux officiels du Real Madrid si vous cherchez une place dans le secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao-Real Madrid en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Liga entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid au stade San Mamés :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques (catégories standard) : Les prix se situent généralement entre environ 50 € et 130 € .

Les prix se situent généralement entre environ . Formules VIP et hospitalité : Les prix débutent généralement autour de 250 € à 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places standard revendues / tribunes hautes : Les prix débutent généralement autour de 150 € à 250 € .

Les prix débutent généralement autour de . Places sur les côtés / tribunes basses / revente de places premium : Les prix se situent souvent entre 300 € et 500 € et plus.

Athletic Bilbao-Real Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Athletic Bilbao et du Real Madrid

L’Athletic Bilbao a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre la Real Sociedad en Liga le 1er novembre, après un succès 4-0 contre Getafe et une victoire 1-6 face à l’AE Prat en Coupe du Roi. Sa seule défaite sur cette série est survenue contre Levante, sur le score de 3-1 le 21 octobre. L’équipe à domicile a marqué 14 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq matches.

Le Real Madrid a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et n’en encaissant que sept. Son dernier résultat est une victoire 3-2 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions le 4 novembre, après un succès 3-0 face au Racing Santander en Liga. Cette série comprend également une victoire 1-2 à l’extérieur contre Barcelone et un succès 4-1 face à Séville, ce qui souligne la régularité affichée par l’équipe de Mourinho dans les compétitions nationales et européennes.

Athletic Bilbao-Real Madrid : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 23 mai 2026, lorsque le Real Madrid a battu l’Athletic Bilbao 4-2 en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Real Madrid s’est imposé quatre fois et l’Athletic Bilbao une fois. L’unique victoire du club basque est un succès 2-1 à domicile en décembre 2024. Madrid a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches, contre six pour l’Athletic.