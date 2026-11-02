L’Athletic Bilbao reçoit l’Espanyol le dimanche 22 novembre 2026 au stade San Mamés de Bilbao.

Lors de leurs dernières confrontations en championnat pendant la saison 2025-2026 de Liga, l’Espanyol a pris l’avantage en s’imposant 2-1 à San Mamés en décembre 2025. Après cette victoire à l’extérieur, l’Espanyol a battu l’Athletic Bilbao 2-0 à domicile en mai 2026, en fin de saison.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao contre Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Liga entre l’Athletic Bilbao et l’Espanyol ?

Le coup d’envoi du match entre l’Athletic Bilbao et l’Espanyol sera donné au stade San Mamés de Bilbao le dimanche 22 novembre 2026.

LaLiga - Journée 13 20 nov. 2026 - 15:00 San Mames

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre l’Athletic Bilbao et l’Espanyol ?

Voici les options généralement disponibles pour acheter des billets pour un match de Liga de l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus direct est de passer par le site officiel de l’Athletic Club, ou par celui du RCD Espanyol pour acheter des billets dans le secteur visiteurs. Les billets mis en vente au grand public et les places réservées aux membres y sont proposés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre l’Athletic Bilbao et l’Espanyol ?

Voici les catégories et les prix estimés des billets pour le match de Liga entre l’Athletic Bilbao et l’Espanyol à San Mamés :

1. Canaux officiels des clubs

Fondo, niveau supérieur (derrière les buts) : Environ 30 à 50 € .

Environ . Fondo, niveau inférieur (derrière les buts) : Environ 45 à 75 € .

Environ . Lateral / Tribuna, niveau supérieur (le long du terrain) : Environ 60 à 100 € .

Environ . Lateral / Tribuna, niveau inférieur (le long du terrain) : Environ 100 à 160 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubb proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de billets classiques / niveaux supérieurs : À partir d’environ 65 à 85 € .

À partir d’environ . Revente de billets premium / places le long du terrain : Les prix peuvent facilement aller de 150 à 250 € et plus.

Athletic Bilbao contre Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Athletic Bilbao et de l’Espanyol

L’Athletic Bilbao compte une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie en Liga s’est soldée par une défaite 3-1 contre Levante le 21 octobre. Auparavant, il avait fait match nul 0-0 à Valence et partagé les points avec Elche sur le score de 1-1 plus tôt dans la saison. Son unique victoire sur cette période a été obtenue lors d’un match amical contre la Real Sociedad. Bilbao a fait preuve de résistance lors de certaines rencontres, mais peine à marquer régulièrement en championnat.

L’Espanyol a remporté un match et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres de Liga. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre l’Atlético de Madrid. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue à Osasuna, sur le score de 2-0, tandis qu’il a également subi une lourde défaite 3-1 contre Elche. Sur ces cinq matches, l’Espanyol a inscrit cinq buts et en a encaissé huit, signe d’une équipe qui peine à conserver sa solidité défensive.

Athletic Bilbao contre Espanyol : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 13 mai 2026, lorsque l’Espanyol a battu l’Athletic Bilbao 2-0 à domicile en Liga. Avant cela, l’Athletic Bilbao s’était imposé 2-1 sur le terrain de l’Espanyol en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, chaque équipe compte deux victoires, pour un match nul, et 12 buts ont été inscrits au total.