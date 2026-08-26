Comment obtenir des billets pour Athletic Bilbao - Elche : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Athletic Bilbao affronte Elche le dimanche 13 septembre 2026 à San Mames, à Bilbao.

L’Athletic Bilbao est sorti vainqueur de leur précédent affrontement en première division, en battant Elche 2-1 à domicile en février 2026 grâce à un doublé de l’attaquant Gorka Guruzeta. Les premiers face-à-face tournent à l’avantage de l’Athletic Bilbao, qui a décroché 5 victoires contre 3 pour Elche dans l’histoire globale de leurs confrontations en Liga.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao-Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Athletic Bilbao vs Elche se déroule à San Mames, à Bilbao, avec une heure de coup d’envoi qui doit encore être confirmée dans les listings officiels pour cette affiche de Liga.

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 12:30 San Mames

Comment acheter des billets Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Pour acheter des billets pour un match Athletic Bilbao-Elche au stade San Mamés, suivez ces étapes pour obtenir des places officielles :

1. Canal de vente officiel du club

Billetterie officielle de l’Athletic Club : les billets pour le grand public sont mis en vente directement sur la plateforme officielle de billetterie du club 2 à 4 semaines avant la rencontre.

Prévente Club Athletic : les membres inscrits au programme Club Athletic bénéficient d’un accès anticipé aux places avant l’ouverture de la vente standard au grand public.

Guichets de San Mamés (Taquillas) : situés au stade, les billets restants non vendus sont proposés à la vente physique 1 à 2 jours avant le match ainsi que le jour du coup d’envoi.

2. Revendeurs secondaires et hospitalité

Hospitalité VIP officielle : les forfaits VIP Area, comprenant des places premium, l’accès à un salon privé et la restauration, peuvent être réservés bien à l’avance via le site officiel de billetterie de l’Athletic Club.

Places de marché secondaires : si les places en admission générale sont épuisées, des billets sont souvent proposés sur des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Les prix des billets pour un match Athletic Bilbao-Elche à San Mamés varient selon les canaux d’achat, l’emplacement des sièges et la demande :

Prix standard des billets (vente officielle du club)

Virages (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~30 € à 50 €

Tribune latérale anneau supérieur (Preferencial / Lateral High) : ~55 € à 90 €

Tribune principale latérale (Tribuna Principal / Central) : ~85 € à 140 £

Prix des revendeurs et des places de marché secondaires

Si les billets standard sont épuisés via les canaux officiels, sur les plateformes secondaires d’échange de billets (comme StubHub) ou auprès de revendeurs de voyage autorisés, les fourchettes de prix typiques sont les suivantes :

Entrée de gamme / derrière le but : ~60 € à 80 €

Vue latérale / tribune principale : ~80 € à 140 €

Forfaits VIP et hospitalité (comprend des places premium et l’accès au salon/restauration) : ~250 € à 450 €+ par billet

Athletic Bilbao vs Elche en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Athletic Bilbao et d’Elche

L’Athletic Bilbao a perdu quatre de ses cinq derniers matches, sa seule victoire étant intervenue lors d’un match amical de présaison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre Séville en Liga le 22 août, et le club s’est aussi incliné 3-1 face au Real Zaragoza et 1-0 face à l’Atalanta en amical. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un match nul en Liga et trois matches nuls en présaison. Son résultat le plus récent a été une défaite 0-5 contre Barcelone le 23 août, après un nul 1-1 avec Deportivo de A Coruna lors de son premier match de Liga. Elche a fait match nul 2-2 avec Cordoba, 2-2 avec Al-Ain et 0-0 avec Johor Darul Ta'zim dans la préparation de la saison. Sur ces cinq matches, Elche a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Athletic Bilbao vs Elche : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 20 février 2026, lorsque l’Athletic Bilbao s’est imposé 2-1 à domicile en Liga. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à Elche en octobre 2025. Lors des cinq dernières confrontations directes en Liga, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises et Elche une fois, avec également un match nul, pour dix buts marqués au total et cinq encaissés.

Classement de Athletic Bilbao et d’Elche

Dans le début du classement de Liga 2026/27, l’Athletic Bilbao occupe la 18e place et Elche la 15e.