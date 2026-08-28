Comment obtenir des billets pour Athletic Bilbao - Deportivo Alavés : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L'Athletic Bilbao affronte le Deportivo Alaves le mercredi 20 septembre 2026 à San Mames, à Bilbao.

Lors de leur plus récente confrontation compétitive, en mai 2026, l'Athletic Bilbao s'est imposé 4-2 sur la pelouse du Deportivo Alavés. Les deux clubs basques abordent ce match avec l'objectif de lancer leur saison 2026-2027 de Liga sur une bonne dynamique.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves se déroule à San Mames, à Bilbao. L'horaire officiel du coup d'envoi et la confirmation de la diffusion ne sont pas encore disponibles pour cette affiche de Liga.

LaLiga - Journée 7 19 sept. 2026 - 10:15 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés via plusieurs canaux classiques :

Billetterie officielle du club

Portail officiel de l'Athletic Bilbao : Comme le match se joue à San Mamés, à Bilbao, la principale source pour les billets grand public et VIP est le portail officiel de billetterie en ligne de l'Athletic Club. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public 2 à 3 semaines avant le match.

Guichet de San Mamés : Des billets physiques peuvent être achetés directement au guichet du stade de San Mamés, qui ouvre généralement la veille et le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Section visiteurs

Canaux officiels du Deportivo Alavés : Si vous soutenez Alavés et souhaitez prendre place dans la section réservée aux supporters visiteurs, les billets sont distribués directement par le Deportivo Alavés à ses membres officiels et abonnés.

Plateformes de billetterie secondaire

Si les billets grand public officiels sont épuisés via les canaux des clubs, des plateformes de revente comme StubHub proposent également des billets revendus pour les matches de Liga.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Pour le match de Liga Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés à San Mamés, les prix des billets standard se situent généralement entre 30 € et 150 €+ par billet lors des ventes officielles et grand public, selon la catégorie et le placement.

Places standard grand public (mise en vente officielle) : Entre 35 € et 80 € pour les sièges en anneau supérieur, derrière les buts ou en tribune latérale lors des rencontres de championnat classiques.

Places premium et niveau inférieur : Entre 85 € et 150 € pour la tribune principale basse ou les places latérales centrales avec grande visibilité.

Billets VIP et hospitalités : Entre 180 € et 350 €+ , avec sièges premium, accès aux salons et restauration d'avant-match.

Marché secondaire / plateformes de revente : Sur les plateformes secondaires comme StubHub, selon la demande et la disponibilité à l'approche du match, les prix des billets revendus commencent généralement autour de 68 € à 79 € pour les places les plus accessibles et tournent en moyenne autour de 120 € à 140 €+ pour les catégories supérieures.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

L'Athletic Bilbao n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, ce seul succès étant survenu lors d'un match amical de pré-saison contre Burgos CF, gagné 3-0. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-3 à domicile face à Séville lors de son ouverture en Liga le 22 août. Le club a également perdu 3-1 contre le Real Zaragoza et 1-0 contre l'Atalanta en amical, et s'est incliné 3-1 face à Marseille plus tôt durant la pré-saison. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

Le Deportivo Alaves arrive dans une forme nettement meilleure, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat compétitif le plus récent est un match nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano le 20 août, après une victoire 3-0 en Liga contre Getafe lors du week-end d'ouverture de la saison. Alaves a aussi enregistré des succès 3-0 contre Castellon et 1-0 à l'extérieur contre Gérone en pré-saison. L'équipe a marqué huit buts et en a concédé deux sur cette série de cinq matches, signant deux clean sheets.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte au 2 mai 2026, lorsque l'Athletic Bilbao s'est imposé 4-2 sur la pelouse du Deportivo Alaves en Liga. Avant cela, Alaves avait décroché une victoire 1-0 à San Mames lors du match retour en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, les résultats sont partagés, les deux clubs ayant signé des victoires en Liga et un match amical de pré-saison figurant également dans les données.