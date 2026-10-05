Le derby basque entre l’Athletic Club et la Real Sociedad est l’une des rivalités les plus passionnées et les plus singulières du football mondial. Disputée dans l’emblématique stade de San Mamés, à Bilbao, cette affiche oppose deux clubs historiques aux profondes racines culturelles et à la forte fierté régionale. Quand ces deux équipes se retrouvent, attendez-vous à une atmosphère électrique, à une rencontre intense et à des moments inoubliables sur le terrain.

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Quand a lieu le coup d’envoi d’Athletic Bilbao - Real Sociedad en Liga ?

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 15:00 San Mames

Où acheter des billets pour le derby basque ?

Les billets officiels pour les matches de l’Athletic Club sont mis en vente directement sur la billetterie officielle de l’Athletic Club. En raison de l’immense demande des socios et des abonnés, les billets mis en vente au grand public sur le site officiel s’écoulent souvent très rapidement pour les grandes affiches.

Si vous manquez la vente officielle, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le derby basque ?

Les prix officiels des billets communiqués par le club commencent généralement autour de 45 € pour des places de catégorie situées en hauteur dans les tribunes, et peuvent monter jusqu’à 150 € ou plus pour des places centrales en tribune basse selon la catégorie de la rencontre.

Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les premières options commencent à environ 70 € pour des places standard, avec des tarifs qui fluctuent selon la demande et l’emplacement.

Athletic Bilbao - Real Sociedad en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Athletic Bilbao et de la Real Sociedad

L’Athletic Bilbao aborde ce derby avec trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et quatre encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 en amical contre la Real Sociedad le 2 octobre, et son succès 3-0 contre l’Atletico Madrid en Liga reste le point fort de sa série récente. Deux matches nuls contre le Deportivo Alaves et Elche en championnat montrent aussi qu’il a laissé échapper des points à domicile alors qu’il était attendu vainqueur. Les cinq derniers matches de la Real Sociedad ont produit deux victoires, aucun match nul et trois défaites. Elle s’est imposée 2-3 à l’extérieur contre Valence en Liga et a gagné 2-3 à Elche, mais a subi des défaites face à l’Atletico Madrid, à l’AFC Bournemouth en Ligue Europa et contre l’Athletic Bilbao lors du récent amical. L’équipe de Matarazzo a marqué huit buts sur ces cinq matches mais en a concédé neuf, ce qui suggère une fragilité défensive que l’Athletic cherchera à exploiter.

Athletic Bilbao - Real Sociedad : les précédentes confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur une victoire 1-0 de l’Athletic Bilbao lors d’un match amical le 2 octobre 2026. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, l’Athletic Bilbao a l’avantage avec trois victoires contre deux pour la Real Sociedad, tandis que le match compétitif le plus récent en Liga s’est terminé sur un nul 1-1 à San Mamés en février 2026. La Real Sociedad a bien remporté un match de Coupe du Roi à San Mames 1-0 plus tôt dans ce même mois, ce qui en fait une rivalité véritablement disputée où de très faibles écarts séparent les deux équipes.



