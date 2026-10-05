Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoReal Sociedad
Book Athletic Bilbao vs Real Sociedad Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Athletic Bilbao contre la Real Sociedad : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
LaLiga
Athletic Bilbao
Real Sociedad

L’Athletic Bilbao affronte la Real Sociedad en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le derby basque entre l’Athletic Club et la Real Sociedad est l’une des rivalités les plus passionnées et les plus singulières du football mondial. Disputée dans l’emblématique stade de San Mamés, à Bilbao, cette affiche oppose deux clubs historiques aux profondes racines culturelles et à la forte fierté régionale. Quand ces deux équipes se retrouvent, attendez-vous à une atmosphère électrique, à une rencontre intense et à des moments inoubliables sur le terrain.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour réserver votre place pour le match dès maintenant.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Athletic Bilbao - Real Sociedad en Liga ?

crest
LaLiga - Journée 11
San Mames

Où acheter des billets pour le derby basque ?

Les billets officiels pour les matches de l’Athletic Club sont mis en vente directement sur la billetterie officielle de l’Athletic Club. En raison de l’immense demande des socios et des abonnés, les billets mis en vente au grand public sur le site officiel s’écoulent souvent très rapidement pour les grandes affiches.

Si vous manquez la vente officielle, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le derby basque ?

Les prix officiels des billets communiqués par le club commencent généralement autour de 45 € pour des places de catégorie situées en hauteur dans les tribunes, et peuvent monter jusqu’à 150 € ou plus pour des places centrales en tribune basse selon la catégorie de la rencontre.

Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les premières options commencent à environ 70 € pour des places standard, avec des tarifs qui fluctuent selon la demande et l’emplacement.

Athletic Bilbao - Real Sociedad en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Athletic Bilbao et de la Real Sociedad

L’Athletic Bilbao aborde ce derby avec trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec six buts marqués et quatre encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 en amical contre la Real Sociedad le 2 octobre, et son succès 3-0 contre l’Atletico Madrid en Liga reste le point fort de sa série récente. Deux matches nuls contre le Deportivo Alaves et Elche en championnat montrent aussi qu’il a laissé échapper des points à domicile alors qu’il était attendu vainqueur. Les cinq derniers matches de la Real Sociedad ont produit deux victoires, aucun match nul et trois défaites. Elle s’est imposée 2-3 à l’extérieur contre Valence en Liga et a gagné 2-3 à Elche, mais a subi des défaites face à l’Atletico Madrid, à l’AFC Bournemouth en Ligue Europa et contre l’Athletic Bilbao lors du récent amical. L’équipe de Matarazzo a marqué huit buts sur ces cinq matches mais en a concédé neuf, ce qui suggère une fragilité défensive que l’Athletic cherchera à exploiter.

ATH

ATH - Forme

CEL
V0-2
ATM
V3-0
ELC
N1-1
ALA
N0-0
RSO
V0-1
But marqué (encaissé)
7/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
RSO

RSO - Forme

ELC
V2-3
ATM
D0-3
BOU
D1-2
VAL
V2-3
ATH
D0-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Athletic Bilbao - Real Sociedad : les précédentes confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur une victoire 1-0 de l’Athletic Bilbao lors d’un match amical le 2 octobre 2026. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, l’Athletic Bilbao a l’avantage avec trois victoires contre deux pour la Real Sociedad, tandis que le match compétitif le plus récent en Liga s’est terminé sur un nul 1-1 à San Mamés en février 2026. La Real Sociedad a bien remporté un match de Coupe du Roi à San Mames 1-0 plus tôt dans ce même mois, ce qui en fait une rivalité véritablement disputée où de très faibles écarts séparent les deux équipes.

Face à face

Athletic BilbaoNulReal Sociedad
1
1
3
Jeux d'amitié des clubs
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FDM
Coupe du Roi
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
Coupe du Roi
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FDM
4Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google