L'Athletic Bilbao affronte l'Atlético Madrid le samedi 5 septembre 2026 à San Mamés, à Bilbao.

Les deux poids lourds espagnols abordent ce match à la recherche de points cruciaux pour consolider leur position en haut du classement. L'Atlético Madrid a récemment l'avantage dans cette rivalité, avec trois victoires lors de ses quatre derniers affrontements de championnat face au club basque.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao - Atlético Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Athletic Bilbao - Atlético Madrid en Liga ?

Athletic Bilbao - Atlético Madrid se joue à San Mamés, à Bilbao, l'heure du coup d'envoi devant encore être confirmée dans les listings officiels pour cette affiche de Liga.

LaLiga - Journée 4 5 sept. 2026 - 10:15 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao - Atlético Madrid en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Athletic Bilbao - Atlético Madrid au stade San Mamés le 5 septembre 2026, voici les principales options d'achat :

1. Canal officiel du club

Site internet direct : achetez directement via le portail officiel de billetterie de l'Athletic Club.

Périodes de vente : la vente grand public ouvre après toute période initiale d'accès prioritaire pour les membres de Club Athletic .

Guichet : les billets, y compris les options de placement accessibles spécialisées, peuvent aussi être achetés directement au guichet du stade San Mamés, sous réserve de disponibilité.

2. Marchés secondaires

Si les places standards en admission générale sont épuisées via les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier. Notez que les prix de revente varient selon le secteur et la demande du marché.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao - Atlético Madrid en Liga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Liga entre Athletic Bilbao et Atlético Madrid à San Mamés dépendent du lieu d'achat et du secteur choisi :

1. Billets officiels du club (valeur faciale)

Places standard : les billets à leur valeur faciale vendus directement par l'Athletic Club commencent généralement autour de 43 £ à 60 £ (~50 € – 70 €) pour les tribunes supérieures ou derrière les buts ( Fondo ) et montent jusqu'à 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) pour les tribunes latérales centrales ( Lateral/Tribuna ).

VIP & hospitalité : les offres officielles VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) commencent généralement autour de 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+), avec placement privilégié et restauration inclus.

2. Marchés secondaires et revendeurs de billets

En raison de la forte demande pour les grandes affiches de Liga, les billets proposés sur des plateformes secondaires comme StubHub varient en fonction de la demande en temps réel :

Prix de départ : les billets en revente commencent autour de 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) pour les niveaux supérieurs ou les places générales.

Prix moyen : le prix moyen dans les catégories standards se situe autour de 183 £ – 330 £ selon la proximité avec la pelouse.

Revente premium et VIP : les places centrales en tribune basse et les options d'hospitalité en revente vont de 513 £ à plus de 733 £+ .

Athletic Bilbao - Atlético Madrid en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Athletic Bilbao et de l'Atlético Madrid

Les cinq derniers matches de l'Athletic Bilbao ont tous eu lieu en pré-saison, avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre l'Atalanta le 14 août, et le club a également perdu 3-1 contre Marseille le 9 août. Les victoires face à Burgos CF et au Racing Santander, toutes deux sur le score de 3-0, ont offert des notes plus positives, tandis qu'un nul 2-2 contre Eibar a complété le programme de pré-saison. Bilbao a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Les cinq derniers matches de l'Atlético Madrid ont produit deux victoires, aucun nul et deux défaites, avec comme résultat le plus récent un match officiel : une victoire 2-0 en Liga contre Malaga le 19 août. Sa pré-saison a inclus une victoire 2-1 contre Marseille et un succès 4-1 face à Getafe, mais les défaites contre Manchester City (3-1) et Manchester United (2-1) ont mis en lumière certaines fragilités. Sur ces cinq matches, l'Atlético a marqué dix buts et en a concédé sept.

Athletic Bilbao - Atlético Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 25 avril 2026, lorsque l'Atlético Madrid s'est imposé 3-2 à domicile en Liga. Avant cela, l'Athletic Bilbao avait battu l'Atlético 1-0 à San Mamés en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, l'Atlético Madrid s'est imposé à trois reprises et l'Athletic Bilbao une fois, avec une autre victoire de l'Atlético en mars 2025 et un succès à l'extérieur de l'Atlético à San Mames en août 2024 également inclus dans ce bilan.

Classement d'Athletic Bilbao et de l'Atlético Madrid

Dans le classement de début de saison de Liga 2026/27, l'Atlético Madrid occupe la troisième place après sa victoire lors de la première journée, tandis que l'Athletic Bilbao est dixième.