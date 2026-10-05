Comment obtenir des billets pour Aston Villa - Viking : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Aston Villa affronte Viking le mercredi 21 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Villa aborde ce match après un début solide dans sa campagne européenne, notamment avec une victoire 3-2 contre le Club Bruges lors de la première journée. Viking a décroché sa place dans la phase principale de la compétition après avoir battu le Dinamo Zagreb 5-3 sur l’ensemble des deux matches en barrages.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Viking, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Aston Villa - Viking en Ligue des champions ?

Aston Villa - Viking débute à Villa Park, à Birmingham, le mercredi 21 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa - Viking en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Aston Villa et Viking à Villa Park, plusieurs options principales sont disponibles selon votre éligibilité et votre budget :

1. Billetterie officielle du club (directement via Aston Villa FC)

Les billets sont distribués via le portail officiel de billetterie en ligne d’Aston Villa. L’accès prioritaire est généralement accordé aux détenteurs de Claret & Blue Season Ticket et aux membres officiels avant qu’un éventuel stock restant ne soit mis en vente générale.

2. Quota réservé aux supporters visiteurs (directement via Viking FK)

Les supporters en déplacement souhaitant s’asseoir dans la section visiteurs dédiée doivent obtenir leurs billets via la billetterie officielle de Viking FK ou les canaux d’adhésion des supporters.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa - Viking en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Aston Villa contre Viking en Ligue des champions de l’UEFA à Villa Park varient selon que vous achetiez directement via les canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente.

1. Prix officiels du club (directement via Aston Villa FC)

Les billets officiels standard en admission générale vendus directement par Aston Villa sont tarifés en livres sterling (£) et se convertissent approximativement comme suit :

Non-détenteurs d’un abonnement : 105 € – 117 € (89,50 £ – 99 £) selon la zone du stade.

Forfait UEFA 4 matches / tarif groupé : ~ 88 € (75 £ par match).

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub affichent les prix des billets dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement du siège :

Tribunes supérieures (North & South / derrière le but) : À partir de 120 € – 200 € par siège

Tribunes inférieures (North & South Stand) : À partir de 250 € par siège

Longside Upper / Lower (Trinity Stand & Doug Ellis Stand) : 300 € – 375 € par siège

Packages VIP & hospitalité : À partir de 240 € – 310 €+ (inclut l’accès au lounge, la nourriture et les boissons offertes)

Aston Villa - Viking en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Aston Villa et Viking

Aston Villa aborde cette rencontre après avoir remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 en Premier League sur le terrain de Tottenham Hotspur, un résultat qui a mis fin à une série difficile et offert à l’équipe sa première victoire en championnat de la saison. Villa a également battu le Club Bruges 3-2 en Ligue des champions le 8 septembre, montrant qu’il est capable d’évoluer à ce niveau. Une victoire en Carabao Cup contre Coventry City vient encore renforcer cette bonne dynamique récente, même si une défaite en championnat contre Nottingham Forest et un match nul 0-0 face à Hull City rappellent l’irrégularité qui a caractérisé son début de campagne. Sur ces cinq matches, Villa a marqué neuf buts et en a encaissé six.

Viking arrive avec une forme contrastée sur le plan national, mais avec de sérieuses questions européennes auxquelles répondre. Ses cinq dernières sorties se soldent par trois victoires, un nul et une défaite. Le résultat marquant sur la scène nationale a été un écrasant succès 8-1 contre Kristiansund BK en Eliteserien, même si la qualité de cet adversaire n’a guère de comparaison avec le football de Ligue des champions. Le résultat le plus révélateur est venu contre le VfB Stuttgart, où Viking s’est incliné 3-1 en Europe, exposant l’écart entre son aisance nationale et les exigences continentales.

Aston Villa - Viking : historique récent des confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Aston Villa et Viking n’est recensée dans les données disponibles. Cette affiche marquera une première opposition entre les deux clubs à ce niveau.