Villa Park sera en ébullition quand Aston Villa affrontera son voisin des Midlands, Nottingham Forest, dans une affiche intrigante de Premier League le samedi 12 septembre, et vous pourriez y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Bon nombre des héros d’Aston Villa en Ligue Europa ont peut-être quitté le club pour d’autres horizons, mais les supporters vêtus de bordeaux et bleu ciel gardent une confiance totale en Unai Emery, qui a surmonté avec brio les obstacles rencontrés par le passé. La saison dernière, Villa n’avait remporté aucun de ses cinq premiers matches de Premier League, avant d’enchaîner 12 victoires lors de ses 13 rencontres suivantes.

Forest se rend à Birmingham en cherchant toujours à trouver de la régularité après l’arrivée estivale d’Oliver Glasner. Sans distraction européenne cette fois-ci, Nottingham Forest sera entièrement concentré sur sa progression au classement de Premier League cette saison.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa vs Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest ?

Aston Villa vs Nottingham Forest se joue à Villa Park (Birmingham), le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Aston Villa vs Nottingham Forest

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale énorme, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : Les détenteurs d’abonnements existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent durant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Aston Villa vs Nottingham Forest ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin d’accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si le prix des billets visiteurs est plafonné à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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