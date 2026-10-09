Comment obtenir des billets pour Aston Villa - Manchester City : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Aston Villa reçoit Manchester City le samedi 24 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mai 2026, Aston Villa s'est imposé 2-1 à l'extérieur face à Manchester City à l'Etihad Stadium pour conclure la campagne précédente. Les confrontations récentes entre les deux clubs ont été très disputées, quatre de leurs cinq derniers matches de Premier League s'étant décidés par un seul but d'écart.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi d'Aston Villa vs Manchester City en Premier League ?

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 07:30 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa vs Manchester City en Premier League ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Premier League entre Aston Villa et Manchester City à Villa Park, plusieurs options s'offrent à vous en fonction des disponibilités et de votre statut de membre :

1. Canaux officiels principaux (billetterie d'Aston Villa)

Adhésion au club (Claret & Cub Members) : le moyen le plus sûr et le plus fiable d'acheter des billets grand public directement au prix facial. Aston Villa met d'abord les billets en vente pour ses membres officiels, avec un billet autorisé par membre.

Quota réservé aux abonnés : les détenteurs d'un abonnement actif ont souvent accès à l'achat de billets supplémentaires pour leur famille ou leurs amis lors d'une fenêtre de vente ultérieure avant la mise en vente générale.

Vente générale : les billets standards restants sont mis en vente au grand public à l'approche du match. Cependant, les affiches très demandées contre des adversaires du calibre de Manchester City atteignent rarement la vente générale et se vendent généralement lors de la phase réservée aux membres.

2. Parcage visiteurs officiel (supporters de Manchester City)

Cityzens Matchday Membership : les supporters souhaitant prendre place dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets via le portail officiel de billetterie de Manchester City. Les billets visiteurs sont réservés aux membres officiels et aux détenteurs d'une carte d'abonnement disposant d'un nombre suffisant de points de fidélité.

3. Plateformes de billetterie secondaires

Les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa vs Manchester City en Premier League ?

Les prix des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Manchester City à Villa Park varient selon que vous achetez directement auprès du club ou via des plateformes de billetterie secondaires. En tant qu'affiche de prestige contre Manchester City, ce match entre dans la catégorie tarifaire la plus élevée d'Aston Villa (catégorie 1).

1. Billets directs principaux (billetterie d'Aston Villa)

Les tarifs officiels les jours de match à Villa Park, selon les zones de placement (zones 1 à 4), sont globalement structurés comme suit :

Billets standard adultes : de 60 £ à plus de 100 £ selon la zone du stade (par exemple Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End ou North Stand) et le statut de membre.

Tarifs réduits (plus de 66 ans, moins de 21 ans, forces armées) : de 45 £ à 75 £

Moins de 18 ans : de 30 £ à 50 £

Secteur visiteurs (quota Manchester City) : le règlement de la Premier League plafonne les billets visiteurs à 30 £ pour les adultes.

2. Marchés de billets secondaires

Comme les billets standards pour les affiches très demandées contre des adversaires de premier plan se vendent généralement lors de la phase de vente officielle réservée aux membres, les billets sur des plateformes de billetterie secondaires telles queStubHubfluctuent en fonction de la demande du marché :

Prix de départ : les places standard en admission générale commencent généralement autour de 95 £ à 120 £ sur le marché secondaire.

Prix moyens : les places centrales en tribune basse ou le long de la touche s'élèvent en moyenne à 150 £ à plus de 250 £ .

Packages hospitalité & VIP : les offres officielles d'hospitalité les jours de match commencent à environ 200 £ à plus de 350 £ par personne.

Aston Villa vs Manchester City en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Aston Villa et de Manchester City

Aston Villa a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec un nul et une défaite, pour un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-2 en Premier League sur la pelouse de Tottenham Hotspur, et le club a également décroché un succès 3-2 face au Club Bruges en Ligue des champions durant cette série. La seule défaite sur cette période est intervenue contre Nottingham Forest, vainqueur 2-1 à Villa Park. Sur ces cinq rencontres, Villa a marqué neuf buts et en a encaissé huit, ce qui reflète à la fois ses intentions offensives et une certaine vulnérabilité défensive.

Manchester City est dans une forme redoutable, avec cinq victoires en cinq matches entre la Premier League, la Carabao Cup et la Ligue des champions, soit un bilan parfait de 5 victoires, 0 nul et 0 défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League, et le club a également inscrit cinq buts à Norwich City en Carabao Cup. Au total sur ces cinq matches, City a marqué 13 buts tout en n'en concédant que quatre, même si trois d'entre eux ont été encaissés lors de son dernier match. Cette série de victoires comprend un succès 1-0 à l'extérieur contre Manchester United en championnat, ce qui souligne la régularité affichée loin de ses bases par l'équipe de Maresca.

Aston Villa vs Manchester City : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League en mai 2026, quand Aston Villa s'est imposé 2-1 à l'Etihad Stadium, infligeant une défaite à City dans ce qui a constitué un résultat important en fin de saison. Sur les cinq dernières confrontations directes en Premier League, Villa en a remporté trois et City deux, avec un total de neuf buts pour Villa et neuf pour City sur cet échantillon. L'histoire récente entre ces deux équipes a été particulièrement disputée, quatre des cinq dernières rencontres s'étant décidées par un seul but d'écart.