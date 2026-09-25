Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en janvier 2026 en UEFA Europa League, où Aston Villa s’était imposé 1-0 à l’extérieur à Istanbul. Avec un Villa Park attendu à guichets fermés, cette rencontre offre à Fenerbahçe une occasion immédiate de prendre sa revanche après sa précédente défaite sur le sol anglais.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa - Fenerbahçe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions ?

Aston Villa - Fenerbahçe aura lieu à Villa Park, à Birmingham, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions de l’UEFA, vous pouvez suivre ces principaux canaux d’achat :

1. Canal officiel de billetterie d’Aston Villa (supporters à domicile)

Adhésion requise : les billets officiels du match sont distribués via la plateforme de billetterie d’Aston Villa. Les fenêtres prioritaires ouvrent d’abord pour les membres officiels My Villa , avec un billet autorisé par membre.

Vente générale et revente : s’il reste des billets après la fenêtre prioritaire réservée aux membres, ils sont mis en vente générale. Vous pouvez également consulter la plateforme officielle Season Ticket Resale sur le site du club, où les abonnés mettent des places en vente à leur valeur faciale à l’approche du jour du match.

2. Offres hospitality (officielles et garanties)

Si les billets standards sont épuisés, Villa Park propose des offres officielles d’hospitality pour le jour du match, comme Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Celles-ci comprennent des sièges rembourrés ainsi que des options de restauration et de boissons, et ne nécessitent pas d’adhésion pour être achetées.

3. Canaux officiels du club visiteur (Fenerbahçe / supporters visiteurs)

Les billets du parcage visiteurs sont alloués directement à Fenerbahçe et vendus selon le système de billetterie de leur club, généralement via les plateformes Passolig/Passo ou par des allocations de clubs de supporters officiels. Les supporters visiteurs prennent place dans le quota réservé aux visiteurs dans la tribune Doug Ellis.

4. Plateformes de revente de billets

Pour les matches à guichets fermés, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets entre supporters. Les prix sur ces plateformes fluctuent selon la demande et sont généralement affichés au-dessus de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions de l’UEFA varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Billets officiels au prix facial (Villa Park)

Billets standard adultes : de 85 € à 115 € (70 £ à 94 £), selon la catégorie de siège et la zone du stade, avec des réductions disponibles pour les juniors et les seniors.

Quota supporters visiteurs : alloué directement via Fenerbahçe et généralement proposé autour de 60 € à 85 € (50 £ à 70 £).

2. Hospitality officielle le jour du match

Les offres premium d’hospitality démarrent à environ 240 € à 420 €+ (200 £ à 350 £+) par personne, selon la restauration incluse et l’accès aux salons.

3. Plateformes secondaires et de revente

Sur des plateformes secondaires comme StubHub , les prix de départ commencent généralement autour de 120 € à 150 € pour des places standard, avec des prix moyens affichés nettement plus élevés, souvent 250 € à 500 €+ , selon l’emplacement du siège et la demande à l’approche du jour du match.

Aston Villa - Fenerbahçe en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

La forme d’Aston Villa et de Fenerbahçe

Aston Villa a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre Nottingham Forest en Premier League le 12 septembre, après une défaite 1-0 contre Arsenal lors de sa précédente sortie en championnat. Le point positif de cette série récente a été une victoire 3-2 à l’extérieur sur le terrain du Club Bruges en Ligue des champions le 8 septembre. Villa a marqué sept buts sur ces cinq matches et en a concédé huit.

Fenerbahçe a remporté deux matches, fait deux nuls et subi une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Gaziantep FK en Süper Lig le 14 septembre, après le nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 2-1 contre Lyon lors des qualifications de la Ligue des champions en août. Sur ces cinq matches, Fenerbahçe a inscrit six buts et en a encaissé cinq.

Aston Villa - Fenerbahçe : historique récent des confrontations directes

La seule confrontation enregistrée entre ces deux clubs dans ce jeu de données a eu lieu le 22 janvier 2026, quand Aston Villa s’est imposé 1-0 à l’extérieur chez Fenerbahçe en Ligue Europa. Ce résultat donne l’avantage à Villa dans l’historique des confrontations directes, avec une victoire en une rencontre.