Aston Villa affronte Fenerbahce le mercredi 14 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en janvier 2026 en UEFA Europa League, où Aston Villa s’est imposé 1-0 à l’extérieur à Istanbul. Alors que Villa Park devrait afficher complet, cette rencontre offre à Fenerbahçe une occasion immédiate de prendre sa revanche après sa précédente défaite sur le sol anglais.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Aston Villa vs Fenerbahce, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi d’Aston Villa vs Fenerbahce en Ligue des champions ?

Aston Villa vs Fenerbahce se joue à Villa Park, à Birmingham, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa vs Fenerbahce en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour Aston Villa vs Fenerbahçe en Ligue des champions de l’UEFA, vous pouvez suivre ces principaux canaux d’achat :

1. Canal officiel de billetterie d’Aston Villa (supporters à domicile)

Adhésion requise : Les billets officiels du match sont distribués via la plateforme de billetterie d’Aston Villa. Les fenêtres de priorité ouvrent d’abord pour les membres officiels My Villa , avec un billet autorisé par membre.

Vente générale et revente : S’il reste des billets après la fenêtre de priorité réservée aux membres, ils sont mis en vente générale. Vous pouvez également consulter la plateforme officielle Season Ticket Resale sur le site du club, où les abonnés mettent en vente leurs places à leur valeur faciale à l’approche du jour du match.

2. Offres hospitalité (officielles et garanties)

Si les billets standard sont épuisés, Villa Park propose des offres officielles d’hospitalité pour le jour du match, comme Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Elles comprennent des sièges rembourrés ainsi que des options de restauration et de boissons, et ne nécessitent pas d’adhésion pour être achetées.

3. Canaux officiels du club visiteur (Fenerbahçe / supporters visiteurs)

Les billets du parcage visiteurs sont alloués directement à Fenerbahçe et vendus selon le système de billetterie de leur club, généralement distribués via les plateformes Passolig/Passo ou les allocations officielles de clubs de supporters. Les supporters visiteurs sont placés dans le quota réservé aux visiteurs dans la tribune Doug Ellis.

4. Plateformes secondaires de vente de billets

Pour les matches à guichets fermés, des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub proposent des billets de supporter à supporter. Les prix sur les plateformes secondaires fluctuent en fonction de la demande et sont généralement affichés au-dessus de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa vs Fenerbahce en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour Aston Villa vs Fenerbahçe en Ligue des champions de l’UEFA varient selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Billets officiels à valeur faciale (Villa Park)

Billets standard adulte : Ils vont de 85 € à 115 € (70 £ à 94 £), selon la catégorie de place et la zone du stade, avec des réductions disponibles pour les juniors et les seniors.

Quota réservé aux supporters visiteurs : Alloué directement via Fenerbahçe et généralement tarifé autour de 60 € à 85 € (50 £ à 70 £).

2. Hospitalité officielle le jour du match

Les offres premium d’hospitalité démarrent à environ 240 € à 420 €+ (200 £ à 350 £+) par personne, selon les prestations de restauration incluses et l’accès aux salons.

3. Plateformes secondaires et de revente

Sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub , les prix d’entrée commencent généralement autour de 120 € à 150 € pour des places standard, avec des prix moyens affichés qui grimpent nettement plus haut, souvent 250 € à 500 €+ , selon l’emplacement du siège et la demande à l’approche du jour du match.

Aston Villa vs Fenerbahce en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Aston Villa et de Fenerbahce

Aston Villa a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre Nottingham Forest en Premier League le 12 septembre, après avoir été battu 1-0 par Arsenal lors de sa précédente sortie en championnat. Le point positif de cette série récente a été une victoire 3-2 à l’extérieur sur la pelouse du Club Brugge en Ligue des champions le 8 septembre. Villa a marqué sept buts sur ces cinq matches et en a encaissé huit.

Fenerbahce a remporté deux victoires, fait deux nuls et subi une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été un nul 0-0 contre Gaziantep FK en Super Lig le 14 septembre, après le nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 2-1 contre Lyon lors des qualifications de la Ligue des champions en août. Sur ces cinq matches, Fenerbahce a marqué six buts et en a encaissé cinq.

Aston Villa vs Fenerbahce : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre répertoriée entre ces deux clubs dans ce jeu de données a eu lieu le 22 janvier 2026, quand Aston Villa s’est imposé 1-0 à l’extérieur chez Fenerbahce en Europa League. Ce résultat donne l’avantage à Villa dans l’historique des confrontations directes, avec une victoire en une rencontre.