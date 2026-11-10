Comment obtenir des billets pour Aston Villa-Everton : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Aston Villa reçoit Everton le mercredi 2 Desember 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Leurs récentes confrontations en Premier League ont donné lieu à des duels tactiques très serrés, notamment lors de la courte victoire 1-0 d’Everton à Villa Park. Avant ce succès difficile à l’extérieur, les deux équipes s’étaient neutralisées 0-0 à Goodison Park en septembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Aston Villa-Everton, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre Aston Villa et Everton ?

Le match entre Aston Villa et Everton débutera à Villa Park, à Birmingham, le mercredi 2 Desember 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 15:15 Villa Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Everton ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Aston Villa et Everton, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel d’Aston Villa (pour les supporters de l’équipe à domicile) ou sur le portail de billetterie officiel d’Everton (pour les supporters visiteurs), à condition de disposer des adhésions requises et de remplir les critères relatifs aux points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Aston Villa et Everton ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Aston Villa et Everton :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes au tarif standard : Environ 61 à 115 £ .

Environ . Billets à tarif réduit : Généralement entre 46,50 et 88 £ environ.

Généralement entre environ. Billets jeunes : À partir d’environ 29,50 £ .

À partir d’environ . Adhésion au club requise : Coût total d’environ 59,95 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Prix de départ à la revente : Généralement compris entre 65 et 82 £ environ.

Généralement compris entre environ. Prix moyens sur le marché : Généralement à partir de 115 à 180 £ environ.

Généralement à partir de environ. Formules hospitalité : À partir de 120 £.

Aston Villa-Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et d’Everton

Aston Villa a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et fait un match nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Manchester City en Premier League. Durant cette série, le club a également battu Fenerbahçe 6-0 en Ligue des champions. Villa a inscrit 13 buts et en a encaissé cinq au cours de ces cinq matches, son seul faux pas étant un nul 2-2 à Brentford.

Everton a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, fait un nul et subi deux défaites. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 2-0 contre Arsenal en Premier League. Le club s’est aussi incliné 2-0 face à Chelsea durant cette série. Everton a fait match nul 2-2 contre Hull City et s’est imposé face à Ipswich Town et Wolverhampton Wanderers plus tôt dans cette série.

Aston Villa-Everton : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Everton s’est imposé 1-0 à Villa Park en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Aston Villa présente le meilleur bilan avec deux victoires contre une pour Everton, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul. Le résultat le plus marquant de Villa sur cette période est sa victoire 3-2 à domicile en septembre 2024.