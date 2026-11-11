Aston Villa accueille Crystal Palace le samedi 5 Desember 2026 au Villa Park, à Birmingham.

Leur dernière confrontation a eu lieu le 7 janvier 2026 à Selhurst Park et s’est soldée par un match nul 0-0 très disputé. Avant cette rencontre, Crystal Palace avait remporté une large victoire 3-0 contre Aston Villa au Villa Park en août 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Aston Villa contre Crystal Palace en Premier League ?

Le coup d’envoi d’Aston Villa contre Crystal Palace sera donné le samedi 5 Desember 2026 au Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 14 5 déc. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa contre Crystal Palace en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Aston Villa et Crystal Palace, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel d’Aston Villa : Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle d’Aston Villa. Selon la phase de vente et les disponibilités, il faut généralement être membre Claret ou titulaire d’un abonnement.

Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle d’Aston Villa. Selon la phase de vente et les disponibilités, il faut généralement être membre Claret ou titulaire d’un abonnement. Billetterie officielle de Crystal Palace : Les supporters visiteurs peuvent demander des billets auprès de la billetterie officielle de Crystal Palace. Ils sont attribués en fonction des points de fidélité et du statut d’abonné.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa contre Crystal Palace en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Aston Villa et Crystal Palace :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes : De 44,50 £ à 75 £ .

De . Billets à tarif réduit : De 22 £ à 75 £ .

De . Billets jeunes : À partir de 13,50 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les prix affichés sur des plateformes de revente telles que StubHub varient selon la demande :

Places classiques : À partir d’environ 190 £ .

À partir d’environ . Places premium et offres d’hospitalité : De 121 £ à plus de 700 £.

Aston Villa contre Crystal Palace en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et de Crystal Palace

Aston Villa compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions, après un nul 1-1 face à Fulham en Premier League. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 2-1 contre Manchester City en Premier League. Sur ces cinq rencontres, Villa a inscrit sept buts et en a encaissé huit.

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur en Premier League. Son unique victoire sur cette période a été obtenue contre Fulham en Carabao Cup, tandis que Palace s’est incliné 5-0 face à Brighton en Premier League. Le club a inscrit quatre buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

Aston Villa contre Crystal Palace : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 7 janvier 2026 : Crystal Palace et Aston Villa ont fait match nul 0-0 à Selhurst Park. Auparavant, Aston Villa avait reçu Crystal Palace en août 2025 et s’était incliné 3-0 au Villa Park. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Crystal Palace présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre aucune pour Villa et deux nuls. Cette série comprend une victoire 3-0 en FA Cup à Selhurst Park en avril 2025 et un succès 4-1 en Premier League en février 2025.