Aston Villa reçoit le Paris Saint-Germain le mardi 8 décembre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

La dernière rencontre officielle entre les deux clubs a eu lieu lors de la Supercoupe de l’UEFA, en août 2026. Le Paris Saint-Germain s’était imposé de justesse face à Aston Villa (2-1). Avant ce duel, les deux équipes s’étaient affrontées en avril 2025 lors d’une double confrontation mouvementée en Ligue des champions : Aston Villa avait remporté le match à domicile (3-2), avant une victoire du PSG au retour (3-1).

Voici tout ce que GOAL peut vous dire sur les billets pour Aston Villa contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain ?

Aston Villa contre le Paris Saint-Germain se joue à Villa Park, à Birmingham, le mardi 8 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes officielles d’Aston Villa, le club qui reçoit, sous réserve de disponibilité et des périodes de priorité réservées aux membres et aux détenteurs d’un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets officiels du club sont vendus, des places classiques peuvent souvent être trouvées sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques : Généralement entre environ 55 € et 130 € .

Généralement entre environ . Offres d’hospitalité officielles : Généralement à partir d’environ 300 € à plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribune supérieure et angles : Généralement à partir d’environ 140 € à 210 € .

Généralement à partir d’environ . Places classiques sur les côtés : Généralement entre 170 € et 280 € .

Généralement entre . Tribune inférieure et places centrales : Entre 250 € et plus de 350 € .

Entre . Offres VIP et hospitalité d’entreprise : Entre 400 € et plus de 1 100 €.

Aston Villa contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Aston Villa et du Paris Saint-Germain

Aston Villa aborde ce match avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 4-4 face à Manchester United en Premier League, alors que l’équipe menait 4-2 et semblait avoir remporté le match. Auparavant, elle avait subi une défaite 3-0 sur le terrain du FC Barcelone en Ligue des champions. Sa victoire 2-1 contre Manchester City en Premier League, en octobre, reste toutefois un temps fort de sa série récente. Aston Villa a marqué huit buts et en a encaissé dix lors de ces cinq matchs, une irrégularité à laquelle Emery voudra remédier.

Le PSG arrive dans une forme exceptionnelle, après avoir remporté ses cinq derniers matchs en Ligue 1 et en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Troyes en Ligue 1. L’équipe a inscrit 14 buts lors de ses cinq dernières rencontres et n’en a encaissé que trois. Une victoire 4-2 contre le FC Barcelone en Ligue des champions et un succès écrasant 6-0 face à Villarreal illustrent la menace qu’elle représente actuellement.

Aston Villa contre le Paris Saint-Germain : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu lors de la Supercoupe de l’UEFA, en août 2026, lorsque le PSG a battu Aston Villa 2-1. Auparavant, les deux clubs s’étaient affrontés en Ligue des champions en avril 2025 : Aston Villa avait remporté le match à domicile 3-2, avant que le PSG ne gagne le match à l’extérieur 3-1. Sur leurs trois dernières confrontations, le PSG compte deux victoires contre une pour Aston Villa.