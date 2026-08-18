Un énorme rendez-vous attend les supporters le lundi 31 août, puisque Aston Villa déroule le tapis rouge au champion en titre de Premier League, Arsenal. Rien ne vaut un match en semaine sous les projecteurs à Villa Park, et vous pourriez en être en réservant vos places dès aujourd’hui.

Si certains supporters auraient peut-être espéré une première réception plus abordable, ils ne doivent pas oublier que sous le magnifique règne de plus de trois ans d’Unai Emery, Villa a battu Arsenal, prétendant au titre, à deux reprises à Villa Park et a surtout réalisé le doublé face au club londonien lors de la saison 2023/24.

La victoire 2-1 de la saison dernière contre Arsenal à Villa Park a été l’un des succès les plus mémorables de la campagne, avec le but d’Emiliano Buendia à la 95e minute qui a plongé les supporters du Holte End dans le délire.

Villa Park s’apprête-t-il à vivre un nouveau classique ? GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Aston Villa et Arsenal ?

Aston Villa-Arsenal est programmé à 20 heures BST le lundi 31 août, à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 2 31 août 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa-Arsenal en Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage agréés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles sur le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage au sort peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Aston Villa-Arsenal ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les longueurs du terrain et celles situées dans les tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin d’accéder aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort de base pour les membres.

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