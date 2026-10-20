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Ligue des Champions
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Comment obtenir des billets pour AS Rome-Slovan Bratislava : prix des billets en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Ligue des Champions

La Roma affronte le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Voici comment vous procurer des billets.

Les deux équipes s’affrontent dans le nouveau format élargi de la phase de ligue, où prendre trois points est crucial pour décrocher une place en phase à élimination directe. Cette rencontre marque leur premier affrontement officiel en compétition européenne depuis leur double confrontation lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2011.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Roma-Slovan Bratislava, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Roma-Slovan Bratislava sera donné au Stadio Olimpico, à Rome, le mardi 20 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

La procédure d’achat des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dépend de votre choix : prendre place parmi les supporters locaux au Stadio Olimpico ou rejoindre ceux de l’équipe visiteuse.

1. Billetterie officielle de l’AS Roma

  • Places en vente au grand public : Le moyen le plus direct est d’acheter ses billets sur la billetterie en ligne officielle de l’AS Roma. Les billets sont mis en vente par étapes : les abonnés et les membres officiels du club y ont accès en priorité, avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Billets réservés aux supporters visiteurs (ŠK Slovan Bratislava)

  • Secteur visiteurs : Les supporters visiteurs qui souhaitent prendre place dans le secteur qui leur est réservé (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) doivent obtenir leurs billets directement auprès des canaux officiels du ŠK Slovan Bratislava ou de groupes de supporters agréés, et non sur le site du club hôte.

Combien coûtent les billets pour Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour AS Roma-ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions de l’UEFA au Stadio Olimpico varie selon la catégorie et la plateforme d’achat :

1. Billetterie officielle de l’AS Roma (prix nominal)

Sur la billetterie officielle de l’AS Roma, les prix suivent généralement la grille tarifaire habituelle de la Ligue des champions :

  • Curva Sud / Curva Nord (derrière les buts) : 30 à 50 €
  • Distinti (tribunes d’angle) : 50 à 80 €
  • Tribuna Tevere (tribune latérale) : 80 à 130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribune principale) : 120 à plus de 200 €

2. Marché de la revente

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dans les fourchettes de prix suivantes, selon la demande et l’emplacement des places :

  • Prix de départ : Les billets revendus commencent actuellement aux alentours de 100 à 105 € pour les places les moins chères.
  • Prix moyen à la revente : Les places en catégorie intermédiaire et en tribune centrale coûtent généralement entre 140 et 250 € par billet.

Roma-Slovan Bratislava en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Roma et du Slovan Bratislava

La Roma a enregistré trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle a récemment fait match nul 2-2 contre l’Inter Milan en Serie A, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Auparavant, elle s’était imposée 2-0 sur le terrain du Torino et avait fait match nul 1-1 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, la Roma a inscrit huit buts et en a encaissé cinq.

Le Slovan Bratislava compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Il a récemment battu Komarno 2-1 en première division slovaque, mais avait perdu 6-1 contre le Paris Saint-Germain lors de son précédent match de Ligue des champions. Il a également fait match nul 3-3 contre Žilina en championnat au cours de cette série, encaissant neuf buts sur les cinq rencontres.

ROM

ROM - Forme

TOR
V0-2
INT
N2-2
COM
N0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SBR

SBR - Forme

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
N1-1
VFB
D0-3
TRN
V0-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Roma-Slovan Bratislava : Les précédents affrontements

Ces deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, lors des qualifications de la Ligue Europa en août 2011. La double confrontation a été disputée : le Slovan a remporté le match aller 1-0 à Bratislava, avant que la Roma ne fasse match nul 1-1 à domicile au retour. Le bilan de ces deux rencontres est équilibré, avec une victoire pour chaque équipe et un score cumulé de 2-1 en faveur du Slovan sur l’ensemble de la confrontation.

Face à face

RomaNulSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FDM
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué1/2
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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